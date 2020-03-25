У сына королевы Елизаветы II принца Чарльза обнаружили коронавирус

Заявление о заражении отца принцев Уильяма и Гарри выпустили источники, близкие к дворцу, сообщает The Guardian. Заболевание у принца Чарльза протекает в легкой форме, он продолжает работать удаленно из своего доме в Шотландии. Отмечается, что у его супруги Камиллы Паркер-Боулз коронавирус не обнаружили.

Пока неизвестно, где мог заразился принц, так как за последние недели он встречался с большим количеством людей во время официальных мероприятий. Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы более восьми тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 423 пациента скончались, 140 выздоровели. О звездах, у которых обнаружили коронавирус, можно почитать здесь.