СМИ узнали, на что может претендовать Дарья Жукова, и кто вероятнее всего стал новой пассией Романа Абрамовича

Главной новостью этой недели стало сообщение о разводе 50-летнего олигарха Романа Абрамовича и 36-летней бизнес-леди Дарьи Жуковой. Сомнений в том, что все решено, нет: пара сама сделала заявление. В попытках разузнать детали российские СМИ консультируются с адвокатами и знакомыми пары. Мы собрали самую интересную информацию на данный момент.

Так, адвокаты уверены: бракоразводного процесса не будет. Пара расходится мирно, планирует продолжать заниматься общими проектами, поэтому кровавой схватки ожидать не приходится. Более того — велика вероятность, что Роман останется «при своих».

«Думаю, что это умные люди и они наверняка все сделали. Подписаны все документы о том, что будет в случае, если пара распадется. Посмотрите на состояние Абрамовича до встречи с Дарьей Жуковой. Его состояние было более или менее аналогично сегодняшнему. Во всех законах, существующих в цивилизованных странах, деньги которые были сделаны и активы, которые были получены, до брака и до союза, являются активами того человека, которому принадлежали до вступления в союз», — цитирует издание «КП» специализирующегося на подобных делах адвоката Александра Добровинского.

Судя по опыту предыдущего развода, в обиде мать двух детей олигарха не останется. Поговаривают, что предыдущая супруга бизнесмена и мать его пятерых детей, Ирина Маландина, получила около 6 миллиардов долларов.

Вероятной новой пассией олигарха называют светскую львицу Надежду Оболенцеву, которая недавно развелась с бизнесменом Айратом Исхаковым. Она тесно общается со Светланой Бондарчук и известна как основательница закрытого интеллектуального клуба «418», и, по некоторым сведениям, она принимает ухаживания олигарха, передают «Дни.ру».

Фото: globallookpress.com, instagram.com