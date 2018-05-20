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Дерзкое возвращение Аллы Пугачевой на сцену жестко раскритиковали в Сети

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Фото из Instagram Аллы Пугачевой
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Блогеры потешаются над образом Аллы Пугачевой и называют ее «полутрупом».

В последнее время 69-летняя Алла Борисовна Пугачева все чаще появляется на сцене. Сначала легенда шоубизнеса выступила на закрытом концерте в Санкт-Петербурге, а вчера, 19 мая — отметилась на вечере поэта Михаила Гуцериева в Кремлевском Дворце.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос, не страшно ли ей возвращаться, звезда отшутилась: «Бабушку никто не обидит». Но Примадонна российской эстрады сильно недооценила Рунет.

Скандальный блогер Лена Миро, пик популярности которой пришелся на расцвет «жж», увидев видео с закрытого концерта, возмутилась: «Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников». Коллег Пугачевой она назвала «разложившимися уродами», «которые каким-то дьявольским образом захватили эстраду».

«Нет, никому вменяемому это не может нравиться. Ни эстрада, ни кино», «Бесталанные и мерзкие...», «Когда же это безобразие и моральное уродство закончится. ?», — поддерживают ее фолловеры.

Ранее против обилия старых хитов и исполнителей на основных мероприятиях выступал Максим Фадеев, которого Алла Борисовна назвала старым неудачником, но он делал это в более корректной форме. На выпады Миро Пугачева пока никак не отреагировала.

Фото: instagram, globallookpress

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