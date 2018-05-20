Дерзкое возвращение Аллы Пугачевой на сцену жестко раскритиковали в Сети

В последнее время 69-летняя Алла Борисовна Пугачева все чаще появляется на сцене. Сначала легенда шоубизнеса выступила на закрытом концерте в Санкт-Петербурге, а вчера, 19 мая — отметилась на вечере поэта Михаила Гуцериева в Кремлевском Дворце.
Красивейший ВЕЧЕР ПОЭТА МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА @gutserievmedia прошёл вчера ,19 мая,в КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ при полном АНШЛАГЕ с участием несравненной АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ @alla_orfey , а так же @orbakaite_k @anilorak @gvleps @natellanatella @zara_music @stas_mihailoff @tpovaliyofficial @jasmin @valeriya и других замечательных артистов нашей эстрады , ведущими этого вечера были @nikolaibaskov и @olesya_sudzilovskaya ! Я исполнил одну из моих самых любимых песен из шоу «Я» by @franco.dragone “ХИМЕРА», на стихи виновника торжества-МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА и на музыку ОЛЕГА ЖОЛТИКОВА @zholtikov_oleg Самые эффектные кадры с этого вечера - здесь.... Look by @gucci Muah by @vivatka Video&photo by @phot.on Photo by @rr_photo
На пресс-конференции, отвечая на вопрос, не страшно ли ей возвращаться, звезда отшутилась: «Бабушку никто не обидит». Но Примадонна российской эстрады сильно недооценила Рунет.
Скандальный блогер Лена Миро, пик популярности которой пришелся на расцвет «жж», увидев видео с закрытого концерта, возмутилась: «Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников». Коллег Пугачевой она назвала «разложившимися уродами», «которые каким-то дьявольским образом захватили эстраду».
«Нет, никому вменяемому это не может нравиться. Ни эстрада, ни кино», «Бесталанные и мерзкие...», «Когда же это безобразие и моральное уродство закончится. ?», — поддерживают ее фолловеры.
Ранее против обилия старых хитов и исполнителей на основных мероприятиях выступал Максим Фадеев, которого Алла Борисовна назвала старым неудачником, но он делал это в более корректной форме. На выпады Миро Пугачева пока никак не отреагировала.
Фото: instagram, globallookpress