Дерзкое возвращение Аллы Пугачевой на сцену жестко раскритиковали в Сети

На пресс-конференции, отвечая на вопрос, не страшно ли ей возвращаться, звезда отшутилась: «Бабушку никто не обидит». Но Примадонна российской эстрады сильно недооценила Рунет.

Скандальный блогер Лена Миро, пик популярности которой пришелся на расцвет «жж», увидев видео с закрытого концерта, возмутилась: «Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников». Коллег Пугачевой она назвала «разложившимися уродами», «которые каким-то дьявольским образом захватили эстраду».