Дерзкая и счастливая: Алена Хмельницкая отметила годовщину знакомства с любимым мужчиной

Фолловеры Хмельницкой начали поздравлять пару с годовщиной знакомства. «Счастья и любви!!!», «Какая прелесть!!! За вас», «Любви вам. Значит он классный, если его любит Такая Женщина», «Ребята вперед, поздравляюююю!!! Впереди столько интересного», «Светлые и счастливые! С вашим днем вас!!!», «Любви и счастья вам обоим в каждом мгновении», «Все что ни делается, все к лучшему», «Счастья, любви, приятных моментов и много много улыбок», «Да, жизнь прекрасна и удивительна! Нужно верить в любовь!», «Счастье есть!!!», — пишут они в комментариях.

Напомним, что Алена Хмельницкая в 2014 году после двадцати лет брака развелась с режиссером Тиграном Кеосаяном, от которого у нее есть две дочери. Вскоре она познакомилась с бизнесменом Александром Синюшиным, который млашее ее на 13 лет.