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Дерзкая и счастливая: Алена Хмельницкая отметила годовщину знакомства с любимым мужчиной

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Алена Хмельницкая и Александр Синюшин

Фото: Eastnews

49-летняя известная актриса Алена Хмельницкая сообщила друзьям и поклонникам, что она вот уже шесть лет счастлива в отношениях со своим избранником.

Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram дерзкие и нежные фотографии со своим любимым мужчиной, 35-летним бизнесменом Александром Синюшиным. «6 лет, как познакомились. Жизнь прекрасна и удивительна. Всегда верьте и никогда не бойтесь!!! За нас !!! #всемлюбви #добраирадости #жизньпрекрасна #улыбайтесь #мы», — написала актриса.

Фолловеры Хмельницкой начали поздравлять пару с годовщиной знакомства. «Счастья и любви!!!», «Какая прелесть!!! За вас», «Любви вам. Значит он классный, если его любит Такая Женщина», «Ребята вперед, поздравляюююю!!! Впереди столько интересного», «Светлые и счастливые! С вашим днем вас!!!», «Любви и счастья вам обоим в каждом мгновении», «Все что ни делается, все к лучшему», «Счастья, любви, приятных моментов и много много улыбок», «Да, жизнь прекрасна и удивительна! Нужно верить в любовь!», «Счастье есть!!!», — пишут они в комментариях.

Напомним, что Алена Хмельницкая в 2014 году после двадцати лет брака развелась с режиссером Тиграном Кеосаяном, от которого у нее есть две дочери. Вскоре она познакомилась с бизнесменом Александром Синюшиным, который млашее ее на 13 лет.

Фото: instagram, eastnews

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