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Депрессия, паралич: Светлана Крючкова получила тяжелые осложнения после ковида

2021 год был непростым для народной артистки Светланы Крючковой. Она не избежала участи миллионов людей и заразилась коронавирусом. О том, как она, имея и другие серьезные болезни, справилась с недугом, актриса рассказала в интервью.
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Слайд, который
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Светлана Крючкова

Фото: Starface

Светлана Крючкова несколько лет борется с онкологией. Люди с раком подвержены максимально высоким рискам при заболевании COVID-19. О том, как она боролась с коронавирусными последствиями, актриса рассказала в интервью «КП».

Народная любимица не скрывает, что ей было страшно. «На три месяца у меня парализовало половину лица, — вспоминает она непростое время. — Я не могла говорить некоторые буквы. Неврологи приложили все силы, чтобы вытащить меня».

Кроме паралича, после победы над вирусом пришли бессонница и депрессия — частые послековидные осложнения.

На вопрос, кто помог ей пережить это сложное время, Светлана Крючкова ответила, что сыновья и близкая подруга. «У меня есть подруга Марина, которая с теплом и любовью ко мне относится. Сыновья мои, один и второй. Вот они терпели! Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже есть. Долго это было, слабость была. И надо же, чтобы близкие тебя терпели в таком неправильном состоянии. Только терпение помогает».

Даже в непростое время Крючкова не отказывается от гастролей, выступает везде, где ее ждут. «Я уважаю своих зрителей, — говорит она. — Но стараюсь не находиться в толпе, не посещаю тусовки, избегаю лишних объятий, и в каждом кармане у меня по антисептику. Но таких правил я придерживаюсь уже давно, лет 8».

Отметим, что эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, несмотря на то что ежедневное количество заболевших коронавирусом снижается. Однако смертность все же держится на высоком уровне.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev, Yulia Kapishnikova/ Global Look press, Starface

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