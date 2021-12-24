Депрессия, паралич: Светлана Крючкова получила тяжелые осложнения после ковида

Светлана Крючкова несколько лет борется с онкологией. Люди с раком подвержены максимально высоким рискам при заболевании COVID-19. О том, как она боролась с коронавирусными последствиями, актриса рассказала в интервью «КП».

Народная любимица не скрывает, что ей было страшно. «На три месяца у меня парализовало половину лица, — вспоминает она непростое время. — Я не могла говорить некоторые буквы. Неврологи приложили все силы, чтобы вытащить меня».

Кроме паралича, после победы над вирусом пришли бессонница и депрессия — частые послековидные осложнения.