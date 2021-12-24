Депрессия, паралич: Светлана Крючкова получила тяжелые осложнения после ковида
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Фото: Starface
Светлана Крючкова несколько лет борется с онкологией. Люди с раком подвержены максимально высоким рискам при заболевании COVID-19. О том, как она боролась с коронавирусными последствиями, актриса рассказала в интервью «КП».
Народная любимица не скрывает, что ей было страшно. «На три месяца у меня парализовало половину лица, — вспоминает она непростое время. — Я не могла говорить некоторые буквы. Неврологи приложили все силы, чтобы вытащить меня».
Кроме паралича, после победы над вирусом пришли бессонница и депрессия — частые послековидные осложнения.
На вопрос, кто помог ей пережить это сложное время, Светлана Крючкова ответила, что сыновья и близкая подруга. «У меня есть подруга Марина, которая с теплом и любовью ко мне относится. Сыновья мои, один и второй. Вот они терпели! Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже есть. Долго это было, слабость была. И надо же, чтобы близкие тебя терпели в таком неправильном состоянии. Только терпение помогает».
Даже в непростое время Крючкова не отказывается от гастролей, выступает везде, где ее ждут. «Я уважаю своих зрителей, — говорит она. — Но стараюсь не находиться в толпе, не посещаю тусовки, избегаю лишних объятий, и в каждом кармане у меня по антисептику. Но таких правил я придерживаюсь уже давно, лет 8».
Отметим, что эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, несмотря на то что ежедневное количество заболевших коронавирусом снижается. Однако смертность все же держится на высоком уровне.
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Igor Gnevashev, Yulia Kapishnikova/ Global Look press, Starface