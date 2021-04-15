Светлана Крючкова откровенно рассказала о борьбе с раком — «Страшная боль»

Несмотря на проблемы со здоровьем, она не унывает и ведет активный образ жизни. Как уточнила звезда, в 2015 году она поехала на операцию в Германию и не знала, приедет обратно или нет. «Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ — "Игрок". Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять. Спектакль идет уже шесть лет», — вспомнила она.

По ее словам, это был не первый раз, когда она оказывалась на грани жизни и смерти. До съемок в фильме «Ликвидация» она перенесла клиническую смерть. Из-за сложностей со здоровьем тогда пришлось отказаться от нескольких проектов. «Две операции, страшная боль, которая не оставляла меня 75 суток», — перечислила она. Звезда «Большой перемены» подчеркнула, что верит в судьбу, по ее мнению, все всегда случается так, как должно быть. Как пишет «СтарХит», за последний месяц она прошла две терапии.