Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму

По его словам, он принял такое решение, потому что хочет помочь своей стране и округу. «Я долго говорил в своих песнях о своих убеждениях, своих истинах и принял решение, что мне есть чем помочь моей родине не только словом, но и делом», — уточнил артист.

О том, что хочет начать политическую карьеру, шансонье решил еще в конце 2020 года. Он намерен баллотироваться в Госдуму и стать депутатом. Майданов пойдет на выборы от Одинцовского одномандатного избирательного округа Московской области. Депутатом этого округа сейчас является телеведущая Оксана Пушкина, которая ранее заявила, что откажется от нового срока.