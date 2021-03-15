Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму
Фото: instagram.com/maydanov_official
По его словам, он принял такое решение, потому что хочет помочь своей стране и округу. «Я долго говорил в своих песнях о своих убеждениях, своих истинах и принял решение, что мне есть чем помочь моей родине не только словом, но и делом», — уточнил артист.
О том, что хочет начать политическую карьеру, шансонье решил еще в конце 2020 года. Он намерен баллотироваться в Госдуму и стать депутатом. Майданов пойдет на выборы от Одинцовского одномандатного избирательного округа Московской области. Депутатом этого округа сейчас является телеведущая Оксана Пушкина, которая ранее заявила, что откажется от нового срока.
Ранее Денис Майданов чуть не потерял жену и сына. Он счастлив в браке более 13 лет. Вместе с женой Натальей певец воспитывает двоих детей — дочь Владу и сына Борислава, однако мальчик мог не появиться на свет. В эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион», героем которого стал Денис Майданов, его супруга поделилась воспоминаниями о тяжелой беременности и родах. Однажды ночью у беременной Натальи началось сильное кровотечение, в результате которого она потеряла более трех литров крови.
Фото: Instagram/@maydanov_official
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