Денис Майданов чуть не потерял жену и сына

Денис Майданов счастлив в браке более тринадцати лет. Вместе с женой Натальей певец воспитывает двоих детей – 11-летнюю Владу и 5-летнего Борислава, однако мальчик мог не появиться на свет. В эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион», героем которого стал Денис Майданов, его супруга поделилась воспоминаниями о тяжелой беременности и родах. Однажды ночью у беременной Натальи началось сильное кровотечение, в результате которого она потеряла более трех литров крови. «Мы могли погибнуть с сыном вдвоем. У меня было полное предлежание плаценты, это такой диагноз, когда плод прикрепляется не совсем правильно. Всю беременность была угроза выкидыша. Я несколько раз попадала в больницу с кровотечениями. Я не верила, что со мной может что-то случиться, хотя врач предупреждала о тяжелых последствиях. Однажды ночью у меня началось сильное кровотечение, я проснулась в луже крови. Скорая помощь отвезла меня в больницу. Если бы врачи промедлили или сделали что-то не так, Борислава и меня не было бы в живых», — рассказала Наталья Майданова.