Денис Клявер и его красавец-сын появились в образе горячих внуков Деда Мороза
Фото: www.instagram.com/denisklyaver/?hl=ru
Денис Клявер вместе со своим старшим сыном Тимофеем креативно поздравили поклонников с Новым годом. Одетые только в брюки и колпаки Деда Мороза, Денис с сыном обратились к читателям его блога:
«В этом году Дед Мороз не придёт, 65+ в зоне риска, но вместо себя обязательно пришлёт внучков. Сын наконец приехал. Пульнули предпраздничную тренировку. Как же круто снова вместе оказаться в спортзале. И удобно, скажу я вам! Вырастил себе личного тренера. Вот и фотоотчёт, чтобы вы не переживали, что я сильно похудел. В последнее время только такие комментарии и сыпятся. Все отлично. Спорт есть молодость! На максимальном драйве и желании заниматься на лайте входим в 2021-й».
Поклонники музыканта пришли в восторг от горячих внуков Деда Мороза:
«Денис, вы великолепно выглядите», «Главное, чтобы Снегурочка пришла», «Красавцы», «Мне кажется, от таких внуков Дед Мороза ни одна девушка не отказалась бы», «Шикарные мужчины!», «Прекрасное фото. Вы в отличной форме. Молодцы», «Классные внучки! Нам таких и надо!».
Фото и видео: Instagram Дениса Клявера
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