Денис Клявер и его красавец-сын появились в образе горячих внуков Деда Мороза

Денис Клявер вместе со своим старшим сыном Тимофеем креативно поздравили поклонников с Новым годом. Одетые только в брюки и колпаки Деда Мороза, Денис с сыном обратились к читателям его блога:

«В этом году Дед Мороз не придёт, 65+ в зоне риска, но вместо себя обязательно пришлёт внучков. Сын наконец приехал. Пульнули предпраздничную тренировку. Как же круто снова вместе оказаться в спортзале. И удобно, скажу я вам! Вырастил себе личного тренера. Вот и фотоотчёт, чтобы вы не переживали, что я сильно похудел. В последнее время только такие комментарии и сыпятся. Все отлично. Спорт есть молодость! На максимальном драйве и желании заниматься на лайте входим в 2021-й».