Денег жалко: звезды, которые задолжали за коммуналку

Интересно, что проблемы с коммуналкой у звезд возникают с завидной регулярностью, несмотря на высокие доходы. Так, ранее стало известно, что долги за коммуналку имеются у скандальной Инстасамки, у которой сложные отношения с обслуживающим персоналом.

Кроме молодых звезд, проблемы возникают и у селебрити старой закалки – в 2019 году за это преследовали короля российской эстрады Филиппа Киркорова, а ранее у всех на слуху был скандал Лолиты Милявской с ТСЖ – причем счет там был на сотни тысяч рублей. Звезда осталась недовольна тем, что в лифте установили музыку и раскидали расходы на жильцов – судя по всему, музыки Лолите вполне хватает и на работе.

Анастасия Волочкова выясняла отношения с управляющей компанией из-за долга в 300 тысяч рублей, а Земфиру даже объявляли в розыск – все из-за 11 тысяч рублей.

Сложности возникли и у Мирославы Думы, которая задолжала более 386 тысяч рублей, и долго судилась с коммунальщиками, надеясь сохранить деньги.

Виктория Боня, хотя и не числится в должниках, неоднократно жаловалась на огромные суммы за коммунальные услуги, которые приходят ей в Монте-Карло. По словам звезды, только за свет ей приходится платить 500 евро в месяц, или 45 тысяч рублей.