«Дело житейское»: экс-бойфренд Ксении Собчак разводится после года брака

Бывший возлюбленный Ксении Собчак политик Илья Яшин и певица Вера Мусаелян, известная по работе в группе «АлоэВера», объявили о разводе. При этом брак пара заключила всего год назад. Тогда их отношения казались крепкими: Мусаелян и Яшин давно были знакомы, дружили, а за 3 года до свадьбы закрутили роман. Тогда Илья отмечал, что его отношениям с Верой предшествовали знаки судьбы, но замечать их он начал не сразу.

Теперь же пара опубликовала посты на своих страницах в соцсетях, высказавшись о причине единогласно — развели разные взгляды на мир в целом, и на быт в частности.