«Дело житейское»: экс-бойфренд Ксении Собчак разводится после года брака
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Фото: Instagram
Бывший возлюбленный Ксении Собчак политик Илья Яшин и певица Вера Мусаелян, известная по работе в группе «АлоэВера», объявили о разводе. При этом брак пара заключила всего год назад. Тогда их отношения казались крепкими: Мусаелян и Яшин давно были знакомы, дружили, а за 3 года до свадьбы закрутили роман. Тогда Илья отмечал, что его отношениям с Верой предшествовали знаки судьбы, но замечать их он начал не сразу.
Теперь же пара опубликовала посты на своих страницах в соцсетях, высказавшись о причине единогласно — развели разные взгляды на мир в целом, и на быт в частности.
«Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом... Но сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой. Это невозможная цена для нас обоих», — поделилась Вера Мусаелян.
Илья Яшин высказался о причинах расставания сходным образом. «К сожалению, у нас совсем разные представления о жизни. Время показало, что они несовместимы. Знаю, многих из вас эта новость расстроит. Да, грустно. Но так бывает, друзья. Дело житейское. Расходимся мы мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем», — написал политик.
Фото и видео: @aloe_ve, @ilya_yashin/Instagram