Дело не в неверности: Светлана Бондарчук назвала истинную причину развода с Федором

Одной из причин расставания Федора и Светланы считают романы режиссера на стороне, а его нынешнюю супругу Паулину Андрееву — виновницей разрыва первого брака. Однако дело обстоит совсем не так. Об этом рассказала сама Светлана Бондарчук в очередном выпуске своего YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Развод — это вещь очень сложная, особенно, когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно», — поделилась телеведущая.

Известно, что после развода экс-супруги остались в хороших отношениях. Они вместе воспитывают общую дочь Варвару, которой диагностировали ДЦП, и сына Сергея. И Федор, и Светлана уже давно построили личную жизнь отдельно друг от друга. Кинодеятель в 2019 году связал себя узами брака с актрисой Паулиной Андреевой, а экс-модель год спустя вышла замуж за Сергея Харченко.