Светлана Бондарчук поделилась подробностями жизни 23-летней особенной дочери

Девочка появилась на свет 23 года назад и спустя несколько месяцев после рождения ей был диагностирован ДЦП. Федор и Светлана приняли решение не афишировать болезнь дочери, а окружить ее заботой и любовью.

«Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — рассказала Светлана в своем авторском Youtube-шоу «Света вокруг света».

Сейчас девочка проживает вместе с семьей в Подмосковье, а Светлана не придерживается мнения, что особенным детям необходимо проводить большую часть своей жизни в пансионатах и под присмотром врачей. Хотя Варя не раз проходила лечение в зарубежных клиниках, она живет дома вместе с близкими родственниками.

«У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей. Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram», — поделилась Бондарчук.

Напомним, что Светлана и Федор Бондарчук поженились в 1991 году. В браке у пары родились двое детей: сын Сергей и дочь Татьяна. В 2016 году супруги объявили о разводе. В 2020 году бизнесвумен вышла замуж за своего избранника Сергея Харченко, а Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой в 2019 году.