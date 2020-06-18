Был секс втроем? Стали известны подробности горячих отношений Эмбер Херд с Илоном Маском и Карой Делевинь

Британское издание Daily Mail опубликовало провокационные заявления своего инсайдера Джоша Дрю, который является консьержем дома голливудской звезды Джонни Деппа. По словам мужчины, Эмбер Херд после развода с актером встречалась в его пентхаусе с Илоном Маском и Карой Делевинь. «Они постоянно ездили туда и сюда на лифте. Один раз даже не могли понять, как правильно нажать на кнопку, и потому решили пойти по лестнице. Я не могу назвать конкретную дату, но это точно было тогда. И я так понял, что у них был роман на троих», — рассказал он.