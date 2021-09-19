Декольте, цепь и шляпка с перьями: Пугачева пришла на вечеринку в дерзком total black

Алла Пугачева разделила поклонников на два лагеря, появившись на вечеринке в честь дня рождения двойняшек Лизы и Гарри в традиционном для себя образе total black. Одни сочли образ неуместно мрачным, другие же назвали его элегантным.

Для выхода 72-летняя певица выбрала черное платье-рубашку с широким поясом, снабженным крупной пряжкой, и поставила акцент с помощью массивной цепи на шее из позолоченного металла. Образ артистка дополнила шляпкой-наколкой с перьями и перчатками.