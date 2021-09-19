Декольте, цепь и шляпка с перьями: Пугачева пришла на вечеринку в дерзком total black
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Алла Пугачева разделила поклонников на два лагеря, появившись на вечеринке в честь дня рождения двойняшек Лизы и Гарри в традиционном для себя образе total black. Одни сочли образ неуместно мрачным, другие же назвали его элегантным.
Для выхода 72-летняя певица выбрала черное платье-рубашку с широким поясом, снабженным крупной пряжкой, и поставила акцент с помощью массивной цепи на шее из позолоченного металла. Образ артистка дополнила шляпкой-наколкой с перьями и перчатками.
Ранее Максим Галкин поделился кадрами домашнего празднования 8-летия близнецов.
Гарри и Лиза удивили звездных родителей тем, что сами приготовили для них сюрпризы. В том числе дети показали творческий номер, прочтита совместно стихотворение на тему того, каково жить, когда у тебя есть сестра или брат-близнец.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News Russia