Дава приходит в себя в больнице после операции

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Дава, попал в больницу. Об этом он рассказал подписчикам в своем блоге.

Он опубликовал видео с обмотанной бинтами головой и рассказал, что перенес операцию. Какую именно, не уточнил.

«Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвемся с вами», — оптимистично успокоил он своих подписчиков.

В комментариях подписчики беспокоятся за своего кумира и желают скорейшего выздоровления — в последнее время ему итак приходится несладко.

Даве пришлось пережить громкое расставание с Ольгой Бузовой, после которого на него вылилось немало негатива, и упустить победу в финале шоу «Танцы со звездами».

Несмотря на ссору, Бузова, однако, поддержала Даву перед финалом и обратилась к своим поклонникам с просьбой за него проголосовать. Поддержать блогера приехал также Филипп Киркоров, который вживую исполнил для его танца свою песню.

Ранее Филипп Киркоров высказался относительно вероятности возобновления отношений для Ольги Бузовой и Давы, но заявил, что это едва ли возможно.

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