Дарья Урсуляк откровенно рассказала о материнстве: «Я еще хуже, чем мои родители!»

Дарья Урсуляк является успешной актрисой театра и кино, которая громко заявила о себе в 2014 году ролью в новой экранизации фильма «Тихий Дон» режиссера, а также своего отца Сергея Урсуляка.

Во время учебы в Щукинском театральном училище Дарья познакомилась со своим будущим супругом и коллегой Константином Белошапкой. Молодому человеку долго приходилось добиваться внимания известной студентки, но спустя время он смог завоевать ее сердце.

В 2015 году влюбленные сыграли свадьбу в кругу близких друзей и родственников, а спустя год у пары родилась дочь Ульяна. В 2021 году стало известно о расставании супругов.

Дарья рассказала, что материнство в корне изменило ее жизнь, быт и привычки. Звезда достаточно беспокойная мама. В юности актрисе часто докучали ее родители, которые постоянно звонили, но звезда отметила, что о своей дочери она переживает еще больше.

«Я еще хуже, чем мои родители! Я вобрала в себя максимальное количество тревог. Я с ужасом думаю, что в моем детстве нас отпускали в школу одних на метро. И не было мобильных телефонов! Я не очень понимаю, как родители могли спать в ситуации, когда не знали, добрались мы до школы или нет», — рассказала Урсуляк.

Полное интервью с Дарьей Урсуляк читайте на Passion.ru.