Дарья Урсуляк: «Я и на шпагат сесть смогу, и языки знаю. Так что я — идеальная жена»

Новый проект «Бег улиток» — психологический триллер от онлайн-сервиса KION о победе над страхами, премьера которого состоялась 19 января. Закрученный сюжет с нелинейным повествованием в духе Дэвида Линча завязан на двух героинях в исполнении Дарьи Урсуляк.

Passion.ru: Дарья, «Бег улиток», судя по всему, в хорошем смысле совершенно безумная история. Чем вас привлек этот проект?

Дарья Урсуляк: Он привлек меня большим количеством интересных актерских задач. Это действительно бешеная история с очень большой нагрузкой на главную героиню. Обе мои Марины попадают в довольно экстремальные ситуации. Каждая из них существует в своей реальности, и непонятно, какая из них основная и что на самом деле происходит. В общем, задача очень интересная, и мне хотелось попробовать реализовать ее.

Passion.ru: Расскажите побольше о ваших Маринах.

Дарья Урсуляк: Марина № 1 — директор клиники психологической помощи жертвам домашнего насилия, она терапевт, практикующий психолог — в общем, человек, занимающийся социальной деятельностью, приносящий пользу и в этом довольно успешный и эффективный. Она состоит во вроде бы стабильном браке, и все у нее нормально.

Марина № 2 — полная противоположность первой героине. Она человек-катастрофа, состоит из вредных привычек и из их преодоления. По профессии она журналист, занимающийся расследованиями. Это совершенно другая история. Но обе Марины сходятся, когда в клинику первой главной героини попадает девушка в предсуицидальном состоянии. И в одном, и в другом мире эта ситуация становится триггером и запускает механизмы истории. Это очень непростой проект, за которым будет интересно наблюдать.

Passion.ru: Вы не раз говорили о том, что не сразу выбрали актерскую карьеру и сначала поступили на филологический факультет. Почему передумали?

Дарья Урсуляк: Я действительно про это уже много раз говорила и вряд ли добавлю что-то новое. Мне просто стало скучно. По моим ощущениям, в 16 лет рановато определяться с профессией. Конечно, бывают исключения, но, как правило, это довольно рандомный выбор, связанный с тем внутренним состоянием, в котором ты на тот момент пребываешь. А к 21 году мое состояние сильно изменилось, потому я решила что-то поменять в своей жизни.