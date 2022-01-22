Дарья Урсуляк: «Я и на шпагат сесть смогу, и языки знаю. Так что я — идеальная жена»Эксклюзивно для Passion.ru
Новый проект «Бег улиток» — психологический триллер от онлайн-сервиса KION о победе над страхами, премьера которого состоялась 19 января. Закрученный сюжет с нелинейным повествованием в духе Дэвида Линча завязан на двух героинях в исполнении Дарьи Урсуляк.
Passion.ru: Дарья, «Бег улиток», судя по всему, в хорошем смысле совершенно безумная история. Чем вас привлек этот проект?
Дарья Урсуляк: Он привлек меня большим количеством интересных актерских задач. Это действительно бешеная история с очень большой нагрузкой на главную героиню. Обе мои Марины попадают в довольно экстремальные ситуации. Каждая из них существует в своей реальности, и непонятно, какая из них основная и что на самом деле происходит. В общем, задача очень интересная, и мне хотелось попробовать реализовать ее.
Passion.ru: Расскажите побольше о ваших Маринах.
Дарья Урсуляк: Марина № 1 — директор клиники психологической помощи жертвам домашнего насилия, она терапевт, практикующий психолог — в общем, человек, занимающийся социальной деятельностью, приносящий пользу и в этом довольно успешный и эффективный. Она состоит во вроде бы стабильном браке, и все у нее нормально.
Марина № 2 — полная противоположность первой героине. Она человек-катастрофа, состоит из вредных привычек и из их преодоления. По профессии она журналист, занимающийся расследованиями. Это совершенно другая история. Но обе Марины сходятся, когда в клинику первой главной героини попадает девушка в предсуицидальном состоянии. И в одном, и в другом мире эта ситуация становится триггером и запускает механизмы истории. Это очень непростой проект, за которым будет интересно наблюдать.
Passion.ru: Вы не раз говорили о том, что не сразу выбрали актерскую карьеру и сначала поступили на филологический факультет. Почему передумали?
Дарья Урсуляк: Я действительно про это уже много раз говорила и вряд ли добавлю что-то новое. Мне просто стало скучно. По моим ощущениям, в 16 лет рановато определяться с профессией. Конечно, бывают исключения, но, как правило, это довольно рандомный выбор, связанный с тем внутренним состоянием, в котором ты на тот момент пребываешь. А к 21 году мое состояние сильно изменилось, потому я решила что-то поменять в своей жизни.
Фото: Алина Голубь
Passion.ru: А почему именно филологический?
Дарья Урсуляк: Меня в тот момент в большей степени интересовала журналистика, но журфак мне казался немного поверхностным, а мне хотелось получить какие-то знания, потому и пошла на филфак. Я прекрасно понимаю истоки этого выбора: мне нравились книги, история литературы, текст в широком смысле этого слова. Но человек должен заниматься своим делом, а я на филологическом была не на своем месте. Зато в итоге из меня вышла прекрасная невеста: у меня первое образование филологическое, а второе – актерское. Так что я и на шпагат сесть смогу, и несколько языков знаю. По-моему, идеальная жена. (Смеется.)
Passion.ru: Каких подводных камней вы не ожидали в профессии, когда только пришли в нее? Или таких не было?
Дарья Урсуляк: По большому счету меня было сложно удивить. Я ко всему была готова. И тем не менее какая-то глобальная зависимость, часто несправедливость, понимание, что в каких-то ситуациях ты ничего не можешь сделать, меня по-прежнему ставит в тупик. Но и с этим я научилась примиряться, чтобы не сойти с ума и не разочароваться в профессии. Я ощущаю свою ответственность равно в той мере, в которой она имеет место быть. Не пытаюсь отвечать за все и ставить перед собой задачи, которые не могу выполнить.
Passion.ru: Какие советы вы бы дали молодым актерам, мечтающим о большой сцене, чтобы они избежали разочарования в профессии?
Дарья Урсуляк: Разочарование все равно будет — и надо быть к этому готовым. А вообще я предпочитаю не давать советы, когда о них не просили. Нет ничего хуже этого. Если хочется быть артистом, надо им быть, несмотря ни на что. Без вариантов.
Passion.ru: Сталкивались ли вы с негативными проявлениями профессии — с травлей из-за родственных связей?
Дарья Урсуляк: Честно вам сказать, не встречалась. Для меня по-прежнему удивительна мысль, что можно брать или не брать человека на роль только потому, что он чей-то родственник. Это как-то абсурдно! Мало кто хочет снимать в своей картине чьих-то бездарных детей или жен, и мне всегда было странно думать, что меня утверждают или не утверждают, потому что у меня папа — режиссер. Это бред какой-то! Я понимаю, что никого не смогу переубедить и люди и по-прежнему будут считать, что все по блату.
Фото: Григорий Шелухин
Passion.ru: А что насчет харассмента?
Дарья Урсуляк: Мне и здесь повезло. Я с ним не сталкивалась, но это не значит, что его нет. Он, безусловно, есть, просто мне бы не хотелось спекулировать повесткой. Я не вправе об этом рассуждать, потому что со мной этого не было.
Passion.ru: На какие перемены во внешности вы готовы ради роли? Смогли бы поправиться как Рене Зеллвегер? Или сбрить волосы и брови?
Дарья Урсуляк: Для работы я могу пойти на все что угодно — на любые перемены. Меня это совершенно не смущает. Но я, честно говоря, не знаю, смогу ли набрать вес. И, конечно, такие эксперименты над здоровьем надо проводить только со специалистом. А в нашей индустрии все устроено немного по-другому: сначала надо за две недели поправиться, потом за две недели похудеть — ответственность за то, что в итоге произойдет с твоим здоровьем, на себя никто не возьмет. Так дела не делаются. Если когда-нибудь будет по-другому, буду только рада.
Passion.ru: А какое детство у детей, у которых папа — режиссер, а мама — актриса? Не чувствовали себя одинокой?
Дарья Урсуляк: Детство в творческой семье у всех проходит по-разному. Все зависит от конкретных мамы с папой. Мне кажется, что мне всего хватало, родители сделали для этого максимально все что могли. У меня не сохранилось никаких комплексов и детских обид на них. А состояние одиночества, как мне кажется, не зависит от количества людей вокруг тебя и наличия братьев, сестер и мамы с папой рядом. Это экзистенциальная штука, субъективная и часто беспричинная.
Фото: Григорий Шелухин
Passion.ru: Сергей Урсуляк считается очень деликатным режиссером. Вы работали с ним на одной съемочной площадке. Тяжело было? К вам он был так же деликатен, как к другим членам съемочной группы?
Дарья Урсуляк: По моим сугубо личным воспоминаниям, конечно же, нет! (Смеется.)
У папы немножко другое отношение к людям, с которыми он живет. Они должны оптимизировать процесс и делать все быстрее и лучше. Кроме того, поскольку папа хорошо меня знает, я его раздражаю гораздо больше, чем те люди, с которыми он не так тесно знаком. Любая перемена в моем состоянии его бесила страшно. Конечно, когда есть такая связь, очень тяжело вместе работать. Но при этом все равно я прекрасно понимаю, что в то же время это большой подарок и счастье. Исключительный опыт.
Passion.ru: Какие работы отца произвели на вас самое большое впечатление?
Дарья Урсуляк: Поскольку я рассматриваю отца не совсем так, как других режиссеров, все, что он делает, для меня несет гораздо более глубокий смысл. Я понимаю движение, развитие и важность того или иного фильма или сериала в контексте всего его творчества, всей жизни. Я очень люблю «Русский регтайм» — папин дебют, его вторую картину «Летние люди», «Долгое прощание» по Трифонову, «Жизнь и судьбу», совершенно прекрасный сериал «Ненастье». Я люблю «Тихий Дон», но называть его не очень удобно, потому что я в нем снималась. Но, повторюсь, я в каком-то смысле летописец папиной жизни, поэтому не очень объективна. Зато могу монографии написать, почему каждая его картина имеет очень большую ценность. (Смеется.)
Фото: Григорий Шелухин
Passion.ru: Раньше считалось, что русское кино априори не очень качественное, а съемки в сериалах — это в первую очередь про деньги, так как это небольшие картины. Сейчас отношение изменилось?
Дарья Урсуляк: У меня есть ощущение, что ситуация по обоим пунктам поменялась довольно давно. Когда вышла «Ликвидация» — один из первых проектов, снятых режиссером, до этого работавшим только над большими художественными фильмами, стало понятно, что сериал — это круто. Дальше был Валерий Петрович Тодоровский с «Оттепелью», которая также задала определенный уровень и показала, что вообще-то это тоже кино и оно оказывает не меньшее влияние и смысл несет не меньший. И с тех пор регулярно возникают какие-то проекты и истории, которые не уступают большим художественным фильмам.
Passion.ru: Какие из увиденных в последнее время сериалов и фильмов произвели на вас самое сильное впечатление?
Дарья Урсуляк: Меня зацепила «Уборщица. История матери-одиночки». Мне кажется, это прекрасный, неожиданный проект. После просмотра я на протяжении недели читала современную женскую прозу, мемуаристику. Хотелось найти что-то похожее на роман, по которому снят этот сериал. Мне очень понравилась эта история, потому что это правда, а правда очень привлекает.
Также я отдаю дань себе 16-летней и смотрю продолжение «Секса в большом городе»…
Passion.ru: И как вам?
Дарья Урсуляк: Я скорее наблюдаю, как творческая группа справляется с тем, чтобы себя обнулить и перечеркнуть все, что они до этого создавали десятилетиями. Как они отрекаются от прошлого, и вдруг лайфстайл-история поворачивает в сторону повести Трифонова «Другая жизнь» — по крайней мере, в первых двух сериях. Это действительно любопытное обновление. Мне интересно, как они из этого в итоге выйдут.
Фото: Анна Суховей
Passion.ru: Мне кажется, это главная проблема всех перезапусков…
Дарья Урсуляк: У создателей проекта как будто нет альтернативы, им обязательно нужно быть в повестке и отречься от старого. Я ощущаю в этом большую зависимость. Они делают это не потому, что хотят, а потому, что это необходимо. И от этого поклонникам проекта немного горько, ведь у нас нет необходимости раскаяться в собственных заблуждениях, принять новую этику и скорее «переобуться». Я, например, люблю себя в юном том возрасте и с тем мышлением.
Конечно, повестка диктует свои правила и в российском кино. В «Беге улиток» она тоже присутствует, есть конъюнктурные «крючки», которые должны работать, должны привлекать и заманивать. Притом этот проект осмысленный и бесстрашный по задачам. Мы вообще ничего не боялись! Вы посмотрите историю и увидите, что уж чего, а страха мы точно не испытывали! (Смеется.)
Passion.ru: До рождения дочери вы часто говорили в интервью, что родители за вас очень тревожились в юности, потому часто звонили. Вы такая же беспокойная мама?
Дарья Урсуляк: Нет, я еще хуже, чем мои родители! Я вобрала в себя максимальное количество тревог. Я с ужасом думаю, что в моем детстве нас отпускали в школу одних на метро. И не было мобильных телефонов! Я не очень понимаю, как родители могли спать в ситуации, когда не знали, добрались мы до школы или нет.
Passion.ru: Ваше самоощущение как актрисы изменилось с рождением дочери?
Дарья Урсуляк: Мне кажется, что да. Я не знаю, что это добавляет или отбирает, но я не позволю себе говорить или даже думать, что если у тебя нет детей, то из-за этого ты чем-то профессионально обделена. Но думаю, что, как и любой мощный опыт, материнство меняет и влияет. Ну и условия жизни меняются кардинально.
Фото: Анна Суховей
Passion.ru: Вы признавались, что очень беспокоитесь, что из-за загруженности работой вы чего-то недодаете ребенку. По-прежнему так думаете?
Дарья Урсуляк: Мне грех жаловаться, хотя сочетать семью и детей и работу всегда сложно. Актеры часто ездят на съемки в другие города и страны. И мужчины, как правило, уезжают в полугодовую экспедицию, а потом возвращаются домой. Шесть месяцев они безостановочно работают, по 20 часов проводят на площадке. А когда ты женщина и едешь в аналогичную экспедицию, тебя ждет все то же самое, но, скорее всего, с тобой приехали дети, семья. Ты после смены приходишь домой, и, если тебе повезло всех застать еще неспящими, ты дорабатываешь там: получаешь, но и продолжаешь отдавать.
Passion.ru: В одном из интервью вы упомянули, что вы очень впечатлительная. Как вам удается владеть собой?
Дарья Урсуляк: Я просто хорошо воспитанна и умею себя вести. Мне кажется, это единственное, что меня спасает. (Смеется.) А то, что происходит там, внутри или за закрытыми дверьми, это касается только моей семьи, им приходится с этим жить и справляться.
Passion.ru: А вы гневливы по жизни?
Дарья Урсуляк: Я незлобная (мне так кажется), но довольно темпераментная и вспыльчивая. В принципе, это никакой реальной угрозы не несет, но я могу очень сильно покричать. К счастью, это очень быстро проходит.
Passion.ru: Ощущаете ли вы себя популярной актрисой?
Дарья Урсуляк: Я крайне редко про это думаю. А когда думаю, то в отношении своих подруг, коллег. В отношении себя я мыслю другими категориями. Я сейчас не кокетничаю!
Я даже не очень хорошо понимаю, что такое популярность. Это когда тебя узнают на улице или когда у тебя много подписчиков в социальных сетях? Но у меня вообще нет соцсетей. И не будет. Я, правда, отношусь к известности очень легко, и это последнее, что меня волнует.
Passion.ru: Вы очень успешны в кино сейчас. Есть страх, что, если сделаете паузу, вас забудут? Можете позволить себе не работать, если нет интересных предложений?
Дарья Урсуляк: Страха, что меня забудут, у меня нет. Но есть страх лишиться работы и не иметь возможности выполнять свои обычные обязательства. Это мой страх как ответственного родителя. Но это не то, что меня парализует, и не то, чем я живу. Я, как мне кажется, имею возможность отказываться от тех проектов, которые могут меня разрушить и сделать несчастной.
Фото: Григорий Шелухин
Нужно понимать, что выбор проекта — это всегда немного компромисс, потому что идеальные ситуации, когда и сценарий классный, и партнеры отличные, и режиссер гений, и ты в своей лучшей форме, бывают крайне редко. Чаще всего где-то чего-то недостает, но ты всегда понимаешь, ради чего это делаешь. И когда я осознаю, что, кроме денег, я как актриса ничего от этого проекта не получу, я отказываюсь. К счастью, я могу себе это позволить. У меня есть ощущение, что я заболею, работая над такой ролью, и весь гонорар с этих съемок просто потрачу на восстановление.
Passion.ru: Боитесь ли вы старости? Не опасаетесь, что с возрастом станет меньше ролей?
Дарья Урсуляк: Не боюсь. То, как я выгляжу, никогда не казалось мне моей сильной стороной, я не делаю на это ставку. Соответственно, и страха что-то утратить у меня нет. Хотелось бы с возрастом продолжать нравиться себе и мужу. (Улыбается.)
А что касается профессии, если правильно развиваться, с годами я буду только интереснее. Подозреваю, что и по материалу все самое лучшее только впереди.
Passion.ru: Счастливы ли вы сейчас?
Дарья Урсуляк: Да, конечно! Я очень счастлива!
Фото: личный архив актрисы