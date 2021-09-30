Потрясающее сходство: Повереннова показала фото с дочерью, которую не видела несколько месяцев

«В эти выходные в США отмечался День дочери. Какой прекрасный праздник! Моя любимая дочь живет сейчас в Сеуле. Я не видела ее живьем, не обнимала, не целовала уже 4 месяца! Это сложный момент в жизни: перестать быть нужным своим детям… Но не воспринимайте буквально. Просто вы должны научиться чувствовать себя полноценно и также хорошо, когда ваши дети совершают перевороты в своей жизни, и вы оказываетесь как бы "не у дел". Необходимо научиться "отпускать" своих детей. Легко и спокойно. От себя могу сказать: мне это далось нелегко. Но Полине хорошо, а это главное!», — написала Дарья под публикацией.

Поклонники сделали обеим массу комплиментов и восхитились потрясающим сходством и чувством стиля мамы и дочки.