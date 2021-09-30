Потрясающее сходство: Повереннова показала фото с дочерью, которую не видела несколько месяцев
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dpoverennova
Дарья Повереннова опубликовала кадры со своей дочерью Полиной — девушка словно повторяет мамины образы. Стоит отметить, что короткая стрижка и мягкий розовый оттенок волос очень идут Полине, и она действительно очень похожа на свою маму.
К сожалению, мать и дочь давно не были вместе.
«В эти выходные в США отмечался День дочери. Какой прекрасный праздник! Моя любимая дочь живет сейчас в Сеуле. Я не видела ее живьем, не обнимала, не целовала уже 4 месяца! Это сложный момент в жизни: перестать быть нужным своим детям… Но не воспринимайте буквально. Просто вы должны научиться чувствовать себя полноценно и также хорошо, когда ваши дети совершают перевороты в своей жизни, и вы оказываетесь как бы "не у дел". Необходимо научиться "отпускать" своих детей. Легко и спокойно. От себя могу сказать: мне это далось нелегко. Но Полине хорошо, а это главное!», — написала Дарья под публикацией.
Поклонники сделали обеим массу комплиментов и восхитились потрясающим сходством и чувством стиля мамы и дочки.
Фото: Instagram