Дарья Мороз рассказала о роли бывшего мужа в ее жизни и том, что изменило ее характер

Дарья продолжила актерскую династию: ее мать — известная артистка Марина Левтова, а отец — режиссер Юрий Мороз. С ним она не раз работала на съемочной площадке. Последним их совместным проектом стали съемки третьего сезона сериала «Содержанки».

Актриса не исключает возможности, что и ее дочь Анна захочет стать артисткой. «Она относится ко всему с юмором. Пока ей нравится петь и танцевать», — говорит она.

В интервью Мороз поблагодарила бывшего супруга Константина Богомолова за то, что они смогли сохранить дружеские и профессиональные отношения после развода. «Если бы мы думали только о себе, копили обиды, скандалили, то нам была грош цена как родителям, — говорит она. — Я благодарна ему и за то, что он во многом сформировал меня как актрису. Когда был творческий кризис, он предложил новый подход к работе. Помог стряхнуть шелуху и по-новому посмотреть на себя в профессии».

Полное интервью Дарьи Мороз читайте на сайте Passion.ru.