Дарья Мороз рассказала о роли бывшего мужа в ее жизни и том, что изменило ее характер
Дарья Мороз приоткрыла некоторые секреты о новых сериях сезона, которые вскоре покажут на «ТНТ». Она рассказала, что ее героиня Рита претерпит изменения, и прежде всего это связано с ее материнством.
«Рита родит — это уже огромная трансформация для любой женщины. Она, как любая молодая мать, попадет в ситуацию, когда невозможно нормально поспать, поесть или сходить в душ, потому что маленький ребенок занимает все внимание», — рассказала актриса.
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Фото: www.instagram.com/d_moroz
Дарья добавила, что ее героиня стала более спокойной, принимает мужа таким, какой он есть, и с появлением ребенка смотрит иначе на все происходящее вокруг.
Актриса призналась, что этот момент перекликается и с ее жизнью — материнство повлияло на ее характер, сделало мягче: «Пожалуй, материнство меня поменяло так же сильно, как и ее. Я стала мягче. До рождения ребенка я была ужасно обидчивая, заморачивалась по пустякам, а после рождения Ани — как рукой сняло — на это просто нет времени. Это было странное открытие».
Фото: www.instagram.com/d_moroz
Дарья продолжила актерскую династию: ее мать — известная артистка Марина Левтова, а отец — режиссер Юрий Мороз. С ним она не раз работала на съемочной площадке. Последним их совместным проектом стали съемки третьего сезона сериала «Содержанки».
Актриса не исключает возможности, что и ее дочь Анна захочет стать артисткой. «Она относится ко всему с юмором. Пока ей нравится петь и танцевать», — говорит она.
В интервью Мороз поблагодарила бывшего супруга Константина Богомолова за то, что они смогли сохранить дружеские и профессиональные отношения после развода. «Если бы мы думали только о себе, копили обиды, скандалили, то нам была грош цена как родителям, — говорит она. — Я благодарна ему и за то, что он во многом сформировал меня как актрису. Когда был творческий кризис, он предложил новый подход к работе. Помог стряхнуть шелуху и по-новому посмотреть на себя в профессии».
Полное интервью Дарьи Мороз читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Starface
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