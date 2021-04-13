Дарья Мельникова рассказала о детских комплексах, материнстве и бьюти-экспериментах

Дарья Мельникова в интервью журналлу HELLO! рассказала, что с появлением первого сына, названного в честь отца Артуром, она оказалась на новой террритории, которую предстояло изучить. Второй раз — со вторым сыном Марком — было уже проще. Хотя дети, признается мать, разные и внешне и по характеру: старший темненький и интроверт, младший — светленький и экстраверт.

«Старший сын любит музыку, у есть способности, — рассказывает Дапрья Мельникова. — Но чтобы развивать талант, нужно регулярно ходить в музыкальную школу. Мы пытаемся найти баланс: настаиваем, чтобы он ходил, но так, чтобы ему не разонравилось».

Дарья вспомнила, что у нее в детстве был комплекс — из-за роста. Ей с детства казалось, что она ниже других. (Сейчас рост артистки — 163 см, — прим. ред.). Но все изменилось, когда родилиссь дети, все сложилось в профессии. «Я поняла, что реализация в жизни не зависит от того, сколько сантиметров твое тело. Важный момент для каждого — принять себя и понять, что ты не обязан соответствовать каким-то параметрам», — уверяет Дарья.

Не боится она и экспериментировать с внешностью. Самым ее смелым бьюти-преображением было то, что она побрилась налысо.

«В жизни произошло много событий, настроение требовало перемен. И мне эта перемена понравилась, я к ней подошла осознанно и ни на секунду не пожалела. Если есть желание и экспериментировать, то почему нет?», — говорит звезда «Папиных дочек», «Стальной бабочки», и других фильмов.