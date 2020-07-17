Дарья Мельникова показала кадры стильной фотосессии и призналась, что скучает по длинным волосам
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Месяц назад 28-летняя Дарья Мельникова удивила поклонников новым образом: актриса нарастила себе длинные волосы. Причем, тон подобрали настолько точно, что отличить их от «живых» волос. Но с новой прической Мельникова проходила недолго.
Теперь звезда «Папиных дочек» поделилась кадрами стильной фотосессии и призналась, что скучает по длинным волосам. Фотографу актриса позировала в одной лишь белой рубашке over size.
«Вы, как обычно, прекрасны», «Вам больше идет с короткими», «Красивая», «Волосы не зубы, отрастут», «Самые классные фоточки!Замечательная фотосессия!», «Ты прелесть», «Ваааааааааау, это просто божественно. У меня просто нет слов. Как вам удается оставаться самой молодой, самой красивой и просто самой?! Это просто рай для глаз», «А мне без волос больше зашло», «А мне кажется, лучше с короткой стрижкой», «Реально офигенные. Фотки супер, как всегда, божественна, неотразима, шикарна», «В любом виде красавица», «Лучше без волос», — разделились мнения поклонников Дарьи Мельниковой.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой, @likastaya
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