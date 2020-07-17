Дарья Мельникова показала кадры стильной фотосессии и призналась, что скучает по длинным волосам

Месяц назад 28-летняя Дарья Мельникова удивила поклонников новым образом: актриса нарастила себе длинные волосы. Причем, тон подобрали настолько точно, что отличить их от «живых» волос. Но с новой прической Мельникова проходила недолго.

Теперь звезда «Папиных дочек» поделилась кадрами стильной фотосессии и призналась, что скучает по длинным волосам. Фотографу актриса позировала в одной лишь белой рубашке over size.