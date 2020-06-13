Длинные русые косы и озорная улыбка: звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова удивила подписчиков новым образом
Фото: Инстаграм Дарьи Мельниковой
«Как вам кулон новый?» - явно иронизирует актриса, прекрасно понимая, что все внимание подписчиков будет приковано к ее новой прическе.
И Дарья не ошиблась. Поклонники с восторгом встретили смену имиджа: «Тебе идут русы косы», «Даша ты лучшая и мне так нравится твой образ какой бы ты не делала ты крутая во всем 😍😍😍❤️❤️❤️», «Вам очень идут длинные волосы❤️😍✨❤️❤️», «Блин, афигенная! С такой прической очень красиво 😻🔥кулон👍 ✨ ».
Актриса Дарья Мельникова прославилась благодаря сериалу «Папины дочки» , в котором сыграла Женю Васнецову. После звездной роли, актриса окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и вышла замуж за коллегу по цеху - актёра Артура Смолянинова. У пары подрастает двое сыновей.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram/ @melnikovadsh
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