Длинные русые косы и озорная улыбка: звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова удивила подписчиков новым образом

И Дарья не ошиблась. Поклонники с восторгом встретили смену имиджа: «Тебе идут русы косы», «Даша ты лучшая и мне так нравится твой образ какой бы ты не делала ты крутая во всем 😍😍😍❤️❤️❤️», «Вам очень идут длинные волосы❤️😍✨❤️❤️», «Блин, афигенная! С такой прической очень красиво 😻🔥кулон👍 ✨ ».