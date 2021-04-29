Даня Милохин заявил, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной
Фото: Instagram/@danya_milokhin
Недавно у музыканта вышла пластинка под названием «Бум», где есть песня «Друг». Как уточнил Даня, он верит, что парень с девушкой могут дружить. «Почему бы и нет! Даже если в этой дружбе есть секс или поцелуи. "Друг" мне особенно близка, ее я почему-то чаще всего слушаю в машине и пою вживую», — подчеркнул он.
Милохина связывают не очень понятные отношения с интернет-звездой Юлией Гавриловой. Они то встречаются, то расстаются, а недавно сняли совместные ролики. Музыканту надоело слушать слухи по поводу личной жизни, поэтому в марте он решил откровенно поделиться с поклонниками подробностями. «Расстался с Юлей? Да! Я никогда не хайпил на чувствах, зачем, это странно?!», — высказался знаменитый юноша. К слову, по его словам, на данный момент ему уже нравится другая девушка. Ее зовут Даяна — девушка, которая сыграла главную роль в его клипе на песню «Выдыхаю боль».
Даня ответил на вопрос, поменялось ли отношение людей после того, как он стал знаменитым. «Не знаю, я не замечаю этого. И вообще мне кажется, что не бывает "неискреннего" интереса! Он либо есть, либо нет. Если его нет — это не моя проблема, меня она касаться не может», — добавил он, пишет «СтарХит». По словам рэпера, люди, которые относятся к нему неискренне, «отпадают сами».
Фото: Instagram/@danya_milokhin
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