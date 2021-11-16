Даня Милохин поговорил с биологической матерью впервые за 16 лет — простил ли ее блогер
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @danya_milokhin
Дане Милохину наконец удалось пообщаться со своей биологической матерью в студии шоу «Док-Ток». Напомним, в отличие от своего брата, на предыдущей встрече с родителями в эфире он делать это отказался.
Однако и теперь блогер не горел желанием пообщаться с родственниками.
«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась перед камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте», — заявил он, придя в студию с друзьями.
Однако потом он все же поговорил с мамой по видеосвязи и признался, что не злится и возможно однажды им все же удастся наладить отношения.
«Никакой агрессии и злости у меня нет. Я бы хотел познакомиться с братом и сестрой, младшими детьми мамы. Вообще, это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники кроме Ильи. Получается, что я вырос в детском доме, а теперь у меня две мамы и два папы: приемные и биологические», — высказался Милохин.
Напомним, Даня и его брат Илья, тоже довольно известный блогер, выросли в детском доме. Как рассказала их мать, она отдала их туда на полгода, надеясь справиться с материальными трудностями, однако получилось, что навсегда. Встретиться вновь им помогло то, что братья стали очень известными.
Фото: Instagram