Даня Милохин поговорил с биологической матерью впервые за 16 лет — простил ли ее блогер

Дане Милохину наконец удалось пообщаться со своей биологической матерью в студии шоу «Док-Ток». Напомним, в отличие от своего брата, на предыдущей встрече с родителями в эфире он делать это отказался.

Однако и теперь блогер не горел желанием пообщаться с родственниками.

«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась перед камерами. Она пришла на шоу. Если бы она действительно хотела увидеться, она бы сделала это в другом месте», — заявил он, придя в студию с друзьями.