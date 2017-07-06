Бывший муж Даны Борисовой дал ей пообщаться с Полиной

После весьма спонтанного отъезда в реабилитационный центр телеведущая Дана Борисова долгое время не могла поговорить с дочерью. Женщина смирилась с решением суда об определении места жительства Полины (ее опекуном стал биологический папа), но не могла принять ее нежелание с ней общаться. Поэтому, помимо короткого звонка, телезвезда записала обращение к девочке.

«Полиночка, родная девочка, я была очень рада тебя три дня назад услышать. Спасибо твоему папе Максиму, который дал нам с тобой поговорить. Наверное вы думали, что про меня лучше забыть, потому что я наделала очень много ошибок, и я перед тобой правда виновата. Но пожалуйста, не забывайте меня. Дочка, ты поймешь, что люди могут меняться. И я очень изменилась за это время. Я поняла, что мне теперь даст возможность жить дальше, на что я смогу опереться и подать тебе пример. Когда я вернусь, я обязательно тебе об этом расскажу. Это смирение. Это то, чем я теперь буду жить, и что мне поможет не употреблять разные вещества, на что я смогу опереться дальше. Я хочу вам с папой сказать: у меня правда нет телефона. Вы не верите, что здесь нет журналистов. Здесь нет журналистов. Ко мне очень строгое отношение, я в программе, и с меня спрос даже больше, чем с других реабилитантов, потому что на меня смотрят все. У меня правда нет телефона, мне его только давали в Малайзии, и я смогла тебе с него позвонить. Но когда-нибудь он у меня появится, и мы будем с тобой разговаривать. И еще я хотела сказать Максиму очень важную вещь. Мне все говорят: "Ты вернешься и вернешь Полину". У меня не стоит такая цель — забрать у Максима Полину. У нее очень хороший папа, я рада, что он взял ее, что он сейчас с ней живет, что ты занимаешься большим теннисом, что ты сейчас живешь в Англии, и учишься в школе английской. Поживи сейчас с папой пока, а я буду меняться, я буду делаться все лучше и лучше, и когда совсем будет хорошо, я буду уверена, что я буду хорошей мамой, смогу тебе много интересного рассказать и дать, я вернусь в Москву и мы с тобой увидимся. Я тебя очень люблю, моя родная. Целую. Твоя мама»