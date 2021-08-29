Дана Борисова перевела склонную к селфхарму дочь-подростка в школу в Великобритании
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина уехала учиться за границей. В конце прошлого учебного года у 13-летней на тот момент девочки произошел нервный срыв. Ее звездная мама рассказывала о панических атаках у дочери и показывала окровавленные вещи в соцсетях — по ее словам, Полина наносила себе порезы, будучи в невменяемом состоянии.
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Фото: Instagram
Некоторое время с подростком работали психологи, она лежала в медицинском учреждении.
Теперь Дана Борисова утверждает, что девочке стало лучше. И 45-летняя телеведущая решила отправить дочь учиться за границу. «Недавно мы получили визу, на днях Полина улетела в Великобританию на учебу в престижную языковую школу. Считают лучшим вложением средств в воспитание дочери и ее образование», — рассказала Дана Борисова изданию StarHit.
Дана отмечает, что в произошедшем с дочерью есть и ее вина, уточняя, что ранее она недостаточно общалась с ребенком, уходя то в работу, то в очередной этап зависимости, то в депрессию. Также виновником она видит и отца девочки Максима Аксенова, который не стесняется показывать, что стыдится дочери и ее травм, нанесенных самой себе.
Фото и видео: Instagram
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