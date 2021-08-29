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Дана Борисова перевела склонную к селфхарму дочь-подростка в школу в Великобритании

Теперь 14-летняя Полина будет учиться за границей. При этом сама Дана предпочла остаться в России. 45-летняя телеведущая уверяет, что ее наследнице стало лучше после психотерапии. А причину состояния девочки видит в том, что сама Борисова ранее злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами, а также в осуждающем поведении отца. По словам Даны Борисовой, Максим Аксенов прямо заявляет дочери, что он стыдится ее поведения и порезов на ее теле.