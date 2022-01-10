Дала жару: 72-летняя Алла Пугачева показала, как приходит в форму после новогодних застолий

Длинные новогодние каникулы закончились, и все, кто отдыхал и расслаблялся в течение почти двух недель, постепенно входят в рабочий ритм. Максим Галкин в забавном видео показал, как его супруга Алла Пугачева врывается в будни, а заодно приводит себя в форму после праздничных застолий.

Телеведущий заснял жену, сына и дочь в огромном домашнем спортивном зале. Пока Гарри музицировал на губной гармошке, а Лиза отплясывала гопак, в кадре стремительно появилась Алла Пугачева. Глава семейства не стал акцентировать на ней внимание, но и по имеющимся кадрам видно, как Примадонна в лосинах и с собранными в пучок волосами зажигает под аккомпанемент сына.