Дакота Джонсон в микротопе, Дженнифер Лопес в платье примерной жены и другие звезды на Governors Awards 2019
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Getty
В Лос-Анджелесе в 11-й раз прошла ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую считают репетицией «Оскара».
Дакота Джонсон появилась на мероприятии в довольно смелом наряде — пышной юбке и макротопе. Впрочем, еще скромнее выглядела Дженнифер Лопес, которая обычно любит демонстрировать себя во всей красе. На этот раз Дженнифер, которая выходит замуж за спортсмена Алекса Родригеса, надела платье, скрывшее ее фигуру от окружающих.
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Фото: Getty
А вот Оливия Уайлд, еще недавно подробно рассказывавшая о том, как она приходит в форму после вторых родов, предпочла красное сверкающее платье с очень глубоким декольте.
Фото: Getty
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