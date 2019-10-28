Дакота Джонсон в микротопе, Дженнифер Лопес в платье примерной жены и другие звезды на Governors Awards 2019

Дакота Джонсон появилась на мероприятии в довольно смелом наряде — пышной юбке и макротопе. Впрочем, еще скромнее выглядела Дженнифер Лопес, которая обычно любит демонстрировать себя во всей красе. На этот раз Дженнифер, которая выходит замуж за спортсмена Алекса Родригеса, надела платье, скрывшее ее фигуру от окружающих.