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Дайнеко рассказала, как растит дочь без мужа: «Хочется быть мамой, а приходится воспитывать»

Выпускница пятой «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко развелась с отцом своей дочери барабанщиком Дмитрием Клейманом, когда ребенку было 2 года. В 2021-м наследнице певицы исполнится 6 лет, и все это время Виктория воспитывает ее в одиночку. О том, каково растить ребенка без отца, Дайнеко рассказала в ответах на вопросы подписчиков в соцсети. Артистка отметила также, что эти сложности не заставят ее выйти замуж за первого встречного, «лишь бы был».
Дайнеко рассказала, как растит дочь без мужа: «Хочется быть мамой, а приходится воспитывать»

Певица Виктория Дайнеко честно рассказала подписчикам своей страницы в соцсети о том, с какими сложностями она сталкивается, растя дочь в одиночку. У 34-летней артистки есть дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год. В этом году девочке исполнится уже 6 лет, и 4 из них Виктория воспитывает ее как единственный родитель.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Выпускница «Фабрики Звезд 5» Виктория Дайнеко

Фото: Instagram

«Я совру, если скажу, что это просто. Очень трудно не иметь опоры и партнера именно в вопросе воспитания. Быть единственным «плохим полицейским» утомительно, как минимум. Хочется быть просто мамой, любить, баловать дитя, а приходится воспитывать», — поделилась Виктория Дайнеко в ответ на вопрос от одного из подписчиков.

Семейная жизнь Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана складывалась непросто. После расставания оба обвиняли друг друга в абьюзе. Клейман заявлял, что Дайнеко избивала его, а Виктория говорила о постоянных психологических провокациях со стороны супруга. Недавно она рассказала о семейной ссоре, в результате которой ее экс-муж остался с разбитой головой.

Фото и видео: Instagram

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