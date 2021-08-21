Дайнеко рассказала, как растит дочь без мужа: «Хочется быть мамой, а приходится воспитывать»
Певица Виктория Дайнеко честно рассказала подписчикам своей страницы в соцсети о том, с какими сложностями она сталкивается, растя дочь в одиночку. У 34-летней артистки есть дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год. В этом году девочке исполнится уже 6 лет, и 4 из них Виктория воспитывает ее как единственный родитель.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Я совру, если скажу, что это просто. Очень трудно не иметь опоры и партнера именно в вопросе воспитания. Быть единственным «плохим полицейским» утомительно, как минимум. Хочется быть просто мамой, любить, баловать дитя, а приходится воспитывать», — поделилась Виктория Дайнеко в ответ на вопрос от одного из подписчиков.
Семейная жизнь Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана складывалась непросто. После расставания оба обвиняли друг друга в абьюзе. Клейман заявлял, что Дайнеко избивала его, а Виктория говорила о постоянных психологических провокациях со стороны супруга. Недавно она рассказала о семейной ссоре, в результате которой ее экс-муж остался с разбитой головой.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram