Вчера в 22:20

Дайнеко рассказала, как растит дочь без мужа: «Хочется быть мамой, а приходится воспитывать»

Выпускница пятой «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко развелась с отцом своей дочери барабанщиком Дмитрием Клейманом, когда ребенку было 2 года. В 2021-м наследнице певицы исполнится 6 лет, и все это время Виктория воспитывает ее в одиночку. О том, каково растить ребенка без отца, Дайнеко рассказала в ответах на вопросы подписчиков в соцсети. Артистка отметила также, что эти сложности не заставят ее выйти замуж за первого встречного, «лишь бы был».