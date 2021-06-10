Виктория Дайнеко рассказала, почему разбила голову бывшему мужу

По словам певицы, он постоянно доводил ее и третировал, а голову она разбила ему после своих голливудских гастролей.

«Я встречалась с Джастином Тимберлейком, видела Анну Кендрик, я была очень воодушевлена, но у меня на это воодушевление даже времени не было. Я только уложила ребенка и крашусь на концерт, а Дима: "Ты проститутка, ты изменяла мне в Лос-Анджелесе". Тут я понимаю, что если я сейчас ввяжусь в конфликт, у меня пропадет голос, и я не смогу петь.

Он продолжает на меня наезжать, я не отвечаю ему ни одного слова. "Ты такая-сякая, нам надо разводиться", но я спокойна, я не реагирую. <...>

Он выхватил мой паспорт. Я прошла мимо и забрала паспорт у него. После этого он меня то ли ударил, то ли толкнул, и это была последняя капля. Я просто его толкнула, он поскользнулся на скользком полу, ударился о ключницу и разбил голову».