Виктория Дайнеко рассказала, почему разбила голову бывшему мужу
Виктория Дайнеко стала гостьей в шоу «Алена, блин!» и рассказала об отношениях с бывшим мужем Дмитрием Клейманом. Ранее в своем интервью он заявил, что певица постоянно оскорбляла и унижала его, обливала кипятком и однажды даже разбила голову.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @victoriadaineko
Виктория объяснила, что просто защищалась, когда муж ее провоцировал:
«Мне кажется, лучшая защита для таких людей — это нападение. Когда ты не можешь взять ответственность за человека, когда обидел его. Я такая, что я никогда себя в обиду не дам. И если меня шлепнут при людях, я могу ответить, нахамить и далеко послать».
По словам певицы, он постоянно доводил ее и третировал, а голову она разбила ему после своих голливудских гастролей.
«Я встречалась с Джастином Тимберлейком, видела Анну Кендрик, я была очень воодушевлена, но у меня на это воодушевление даже времени не было. Я только уложила ребенка и крашусь на концерт, а Дима: "Ты проститутка, ты изменяла мне в Лос-Анджелесе". Тут я понимаю, что если я сейчас ввяжусь в конфликт, у меня пропадет голос, и я не смогу петь.
Он продолжает на меня наезжать, я не отвечаю ему ни одного слова. "Ты такая-сякая, нам надо разводиться", но я спокойна, я не реагирую. <...>
Он выхватил мой паспорт. Я прошла мимо и забрала паспорт у него. После этого он меня то ли ударил, то ли толкнул, и это была последняя капля. Я просто его толкнула, он поскользнулся на скользком полу, ударился о ключницу и разбил голову».
Фото: Instagram Виктории Дайнеко
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