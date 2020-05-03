Пользователи Сети не узнали изменившегося Андрея Губина: «Что с ним стало?»

«Я бы его не узнала», «Что с ним стало?», «Постарел», «Ему только 46, а как он выглядит — печально, конечно», «Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно нелады, раз в 45 выглядит на все 55», «Он вообще забил на себя, и видно, что давно это сделал, занялся бы опять сценой и все сразу хорошо бы все было!», «В 46 он как дед 70-тилетний», «Время беспощадно», «Похудел как», «Ему омолаживающие процедуры нужны», — шокированы одни.

Но поклонники артиста уверены, что Андрей отлично выглядит: «Андрей в прекрасной компании, веселый, улыбается, на видео вон какой бодрый», «Да все с ним хорошо, он для своих лет хорошо выглядит, посмотрите на его глаза, они горят, красавец, лучший и самый любимый», «Мы все постареем. И очень даже видно, что такой артист, как Андрей, не прибегал к пластике! Он такой, какой есть! Без операций и ботокса и т.д.», «Стоит ему постричься, приодеться, и он будет выглядеть круче многих других артистов того же возраста», «Андрюха наш свеж и бодр на все 100!!! Молодец, гордимся тобой!!! Будь здоров, дружище)))!!!», «Нормально для своих лет он выглядит. Естественно без пластики».

А вы узнали Андрея Губина?