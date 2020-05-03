Пользователи Сети не узнали изменившегося Андрея Губина: «Что с ним стало?»
Кумир миллионов девушек Андрей Губин пропал с телеэкранов в середине 2000-х годов. Исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Лиза» прекратил гастролировать, а его песни перестали ротироваться на радио. Несколько лет назад стало известно, что певец страдает от редкого неврологического заболевания, характеризующегося сильными спазмами мышц лица. Поклонники были шокированы, узнав, как сейчас выглядит некогда нежный и романтичный артист с печальными глазами.
Композитор Ульяна Каракоз поделилась свежими снимками с Андреем Губиным: «Наконец, Андрюша до нас добрался)! Хорошо провели время! Все будет хорошо!», а позднее эти кадры появились в фанатском аккаунте, посвященном певцу.
Фото: Instagram Ульяны Каракоз
«Я бы его не узнала», «Что с ним стало?», «Постарел», «Ему только 46, а как он выглядит — печально, конечно», «Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно нелады, раз в 45 выглядит на все 55», «Он вообще забил на себя, и видно, что давно это сделал, занялся бы опять сценой и все сразу хорошо бы все было!», «В 46 он как дед 70-тилетний», «Время беспощадно», «Похудел как», «Ему омолаживающие процедуры нужны», — шокированы одни.
Но поклонники артиста уверены, что Андрей отлично выглядит: «Андрей в прекрасной компании, веселый, улыбается, на видео вон какой бодрый», «Да все с ним хорошо, он для своих лет хорошо выглядит, посмотрите на его глаза, они горят, красавец, лучший и самый любимый», «Мы все постареем. И очень даже видно, что такой артист, как Андрей, не прибегал к пластике! Он такой, какой есть! Без операций и ботокса и т.д.», «Стоит ему постричься, приодеться, и он будет выглядеть круче многих других артистов того же возраста», «Андрюха наш свеж и бодр на все 100!!! Молодец, гордимся тобой!!! Будь здоров, дружище)))!!!», «Нормально для своих лет он выглядит. Естественно без пластики».
А вы узнали Андрея Губина?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, East News
Видео: Instagram
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