Юлия Меньшова прокомментировала слухи вокруг закрытия «Наедине со всеми»

На «Первом» — большие перемены. Вслед за увольнением Андрея Малахова и отказа от «Пока все дома» из-за скандала с детьми-сиротами, российские СМИ заговорили о закрытии передачи «Наедине со всеми». Ведущая проекта, Юлия Меньшова, прокомментировала эту новость.

«Хотелось бы, конечно, продлить интригу, но поползли дурацкие слухи, придется расколоться чуть раньше. Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта», — подтвердила она.

«Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала свое качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта. Я понимаю, что вы будете сожалеть и будете даже высказывать мне претензии, перечислять потенциальных героев и прочее. Но я уверена, что телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память», — пояснила телеведущая.