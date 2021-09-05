Цыганов показал редкое фото 13-летней дочери в ее день рождения
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Фото: East News Russia
Актер Евгений Цыганов через соцсети поздравил дочь Софию от первой супруги Ирины Леоновой с днем рождения. На днях девочке исполнилось 13 лет, и в честь этого звездный отец поделился редким портретом подросшей наследницы. Пожеланий артист писать не стал, ограничившись набором смайлов и хэштегов.
Очевидно, теплые слова от родителя именинница выслушала лично.
Отмемтим, что фактический брак Евгения Цыганова и Ирины Леоновой продолжался с 2004 по 2015 годы. В этом союзе на свет появились семеро детей, София — третья по старшинству. Самому старшему ребенку пары — дочери Полине — в этом году исполнится 16 лет. Сейчас Евгений Цыганов в браке с актрисой Юлией Снигирь воспитывает 5-летнего сына Федора.
Кстати, недавно артист дал большое интервью и рассказал о каждом и своих наследников. Евгений Цыганов признался, что никогда не думал, что в будущем будет многодетным отцом.
Фото и видео: @tsyganovpictures/Instagram; East News; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press