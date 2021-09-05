Цыганов показал редкое фото 13-летней дочери в ее день рождения

Отмемтим, что фактический брак Евгения Цыганова и Ирины Леоновой продолжался с 2004 по 2015 годы. В этом союзе на свет появились семеро детей, София — третья по старшинству. Самому старшему ребенку пары — дочери Полине — в этом году исполнится 16 лет. Сейчас Евгений Цыганов в браке с актрисой Юлией Снигирь воспитывает 5-летнего сына Федора.

Кстати, недавно артист дал большое интервью и рассказал о каждом и своих наследников. Евгений Цыганов признался, что никогда не думал, что в будущем будет многодетным отцом.