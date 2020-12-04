Цветущая после развода Ольга Кабо показала зимнюю сказку в серебристом пуховике

Актриса Ольга Кабо порадовала своих поклонников роскошными кадрами с зимней прогулки. Ее она устроила во время гастролей в Уфе. Кадры получились отличные — на морозе щеки актрисы раскраснелись, и она отлично выглядит с умеренным макияжем на фоне белоснежных заснеженных деревьев.

Отдельным пунктом стоит подчеркнуть стильный серебристый пуховик, в котором Ольга напоминает Снегурочку.

«Попала в зимнюю сказку», — написала Ольга.

Поклонники актрисы отметили, что выглядит она замечательно, очень свежей и довольной жизнью:

«Ооо! Хоть где-то сказка!», «Как красиво! И ты, как Снежная королева в своих чертогах!», «Настоящая зимняя сказка получилась. До новых встреч в Уфе!», «Снегурочка заблудилась в лесу», «Ольга! Костюмчик снегурочки 21 века! Сережки чудо, как прекрасны! И сами, как заснеженная лесная колдунья», «Точно сказка! Все в серебре, и вы», «Снежная королева, только добрая», «Очень красиво! Сказка!», «Какая вы красавица, такая чистая, сияющая!».

Ранее в жизни Ольги произошли серьезные перемены: после 11 лет брака она развелась с бывшим супругом Николаем Разгуляевым. Как рассказала она в программе Бориса Корчевникова, причиной краха семьи могли стать огромные долги и банкротство.