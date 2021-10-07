Цвет настроения красный: Наташа Королева с сыном устроили осеннее дефиле в family look
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star
Наташа Королева поделилась новым фото со своим сыном Архипом, с которым у нее очень теплые и тесные отношения.
Близость мамы и сына подчеркнули образы в одном стиле и цветовой гамме. Наташа Королева и ее наследник выбрали яркий красный оттенок. Сама певица составила комплект полностью в алом цвете — брюки и джемпер она сочетает с приталенным пальто и белыми грубыми ботинками, а завершает образ яркая шляпа.
Архип тоже выбрал красные брюки и обувь, добавив к ним красное худи, и набросил поверх черную куртку-косуху и клетчатый шарф.
В комментариях, однако, появились неоднозначные мнения — после откровений Королевой некоторые начали сомневаться, действительно ли Архип сын Глушко. Ранее певица шокировала общественность неожиданным заявлением — оказывается, она стала биологической матерью для внебрачной дочери. Таким решением она помогла своему другу, который живет за границей.
Однако большинство оценили по достоинству вкус мамы и сына и сделали комплименты их стилю.
Стоит отметить, что после слов Королевой о внебрачной дочери многие не поверили в ее существование и списали все это на пиар.
Фото: Instagram