Цвет настроения красный: Наташа Королева с сыном устроили осеннее дефиле в family look

Архип тоже выбрал красные брюки и обувь, добавив к ним красное худи, и набросил поверх черную куртку-косуху и клетчатый шарф.

В комментариях, однако, появились неоднозначные мнения — после откровений Королевой некоторые начали сомневаться, действительно ли Архип сын Глушко. Ранее певица шокировала общественность неожиданным заявлением — оказывается, она стала биологической матерью для внебрачной дочери. Таким решением она помогла своему другу, который живет за границей.

Однако большинство оценили по достоинству вкус мамы и сына и сделали комплименты их стилю.

Стоит отметить, что после слов Королевой о внебрачной дочери многие не поверили в ее существование и списали все это на пиар.