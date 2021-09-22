Наташу Королеву заподозрили в обмане: внебрачного ребенка может не быть совсем
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
По данным «КП», Королева укачивает мальчика Мартина — сына Александры Петрич, владелицы спа-салона в Майами, которые по их подсчетам были сделаны 13 января 2019 года во время совместного отдыха. Что до других снимков дочки, которые Наташа показала Лере Кудрявцевой во время шоу, то по их поводу в соцсетях уже высказали вполне убедительную версию. Поклонники убеждены, что это старые снимки племянницы Королевой Софьи. Есть целая армия людей убежденных в том, что история с дочерью — лишь пиар.
Усомнилась в правдивости истории Наташи Королевой и певица Наталья Штурм: «Мне неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королевой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения — он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: «я ж муж!» Получилось жалко и стыдно. Также сыро по части сюжета: то она написала отказ, то теперь называет ребенка «моя дочь». Итог: или репетируйте или не позорьтесь», — прокомментировала признания Королевой Штурм «МК.ru».
Напомним, что, по словам Королевой, ее биологической дочери около двух лет. Она растет в благополучной однополой семье в США, а сама певица периодически общается с ребенком. За свою яйцеклетку Королева получила около 50 биткоинов (примерно 175 миллионов рублей по нынешнему курсу). Также Наташа призналась, что ей пришлось подписать документ, в котором она пообещала не называть себя матерью ребенка. Они с приятелем договорились, что расскажут девочке правду, когда ей исполнится 16 лет.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press