Наташу Королеву заподозрили в обмане: внебрачного ребенка может не быть совсем

Усомнилась в правдивости истории Наташи Королевой и певица Наталья Штурм: «Мне неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королевой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения — он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: «я ж муж!» Получилось жалко и стыдно. Также сыро по части сюжета: то она написала отказ, то теперь называет ребенка «моя дочь». Итог: или репетируйте или не позорьтесь», — прокомментировала признания Королевой Штурм «МК.ru».

Напомним, что, по словам Королевой, ее биологической дочери около двух лет. Она растет в благополучной однополой семье в США, а сама певица периодически общается с ребенком. За свою яйцеклетку Королева получила около 50 биткоинов (примерно 175 миллионов рублей по нынешнему курсу). Также Наташа призналась, что ей пришлось подписать документ, в котором она пообещала не называть себя матерью ребенка. Они с приятелем договорились, что расскажут девочке правду, когда ей исполнится 16 лет.