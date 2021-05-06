Цифра дня: у лишившейся квартиры Елены Прокловой осталась недвижимость стоимостью в 60 миллионов

Признание 67-летней Елены Прокловой в том, что в юности она стала жертвой насилия и домогательств со стороны известного актера, затмило все остальные проблемы звезды, которые она озвучила в эфире шоу «Секрет на миллион».

Так, она рассказала, что лишилась квартиры из-за долгов - пришлось продать московскую недвижимjсть на Белорусской, чтобы в «коронавирусный кризис» оплатить расходы по стройке. «На сдачу» они с младшей дочерью купили автомобиль. Теперь Елена переживает, что у 26-летней Полины нет своего жилья в столице, ведь старшей дочери, 48-летней Арине, досталась другая недвижимость в центре Москвы.

Сейчас Елена Проклова живет в Подмосковье, в собственном особняке. Часть площади занимает ее бывший муж, часть - младшая дочка. Представители «КП», которые навестили актрису в ее доме, оценили его и участок в 35 миллионов рублей.