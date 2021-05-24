Цифра дня: Кейт Миддлтон засветила бриллиантовый кулон за миллион рублей
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Фото: Global Look Press
Она показалась на публике с кулоном за миллион рублей. 39-летняя герцогиня Кембриджская присоединилась к супругу во время его тура по Шотландии. По итогу путешествия появился короткий ролик, в котором Миддлтон сидит в белоснежном платье Alexander McQueen, ранее в нем ее видели во время поездки в Варшаву в 2017 году.
Она дополнила свой элегантный образ серьгами из белого золота и цепочкой с бриллиантовым кулоном бренда Asprey стоимостью около миллиона рублей. Кроме того, Кейт нанесла умеренный макияж и уложила волосы так, чтобы они не закрывали украшения.
Фото: YouTube/Nursing Now
На днях 39-летняя герцогиня и 38-летний герцог Кембриджские опубликовали фотографию юной принцессы в честь ее шестилетия. На снимке Шарлотта запечатлена в платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками от детского дизайнера Рэйчел Райли. Наряд стоимостью 82 доллара раскупили практически сразу.
Как уточнила дизайнер платья, она совсем не ожидала увидеть платье на маленькой принцессе и даже удивилась, когда друзья прислали ей фотографию Шарлотты в этом наряде.
Фото: YouTube/Nursing Now, Global Look Press
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