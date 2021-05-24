Цифра дня: Кейт Миддлтон засветила бриллиантовый кулон за миллион рублей

Она показалась на публике с кулоном за миллион рублей. 39-летняя герцогиня Кембриджская присоединилась к супругу во время его тура по Шотландии. По итогу путешествия появился короткий ролик, в котором Миддлтон сидит в белоснежном платье Alexander McQueen, ранее в нем ее видели во время поездки в Варшаву в 2017 году.

Она дополнила свой элегантный образ серьгами из белого золота и цепочкой с бриллиантовым кулоном бренда Asprey стоимостью около миллиона рублей. Кроме того, Кейт нанесла умеренный макияж и уложила волосы так, чтобы они не закрывали украшения.