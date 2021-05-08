Принцесса Шарлотта начала подражать стилю Кейт Миддлтон в одежде

На днях 39-летняя герцогиня 38-летний герцог Кембриджские опубликовали фотографию юной принцессы в честь ее шестилетия. На снимке Шарлотта запечатлена в платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками от детского дизайнера Рэйчел Райли. Наряд стоимостью 82 доллара раскупили практически сразу.

Как уточнила дизайнер, она совсем не ожидала увидеть платье на маленькой принцессе и даже удивилась, когда друзья прислали ей фотографию Шарлотты в этом наряде. Как уточнила Рэйчел, платье раскупили за 12 часов, а эта модель стала самой популярной за историю бренда.