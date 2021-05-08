Принцесса Шарлотта начала подражать стилю Кейт Миддлтон в одежде
Фото: picture-alliance.com
На днях 39-летняя герцогиня 38-летний герцог Кембриджские опубликовали фотографию юной принцессы в честь ее шестилетия. На снимке Шарлотта запечатлена в платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками от детского дизайнера Рэйчел Райли. Наряд стоимостью 82 доллара раскупили практически сразу.
Как уточнила дизайнер, она совсем не ожидала увидеть платье на маленькой принцессе и даже удивилась, когда друзья прислали ей фотографию Шарлотты в этом наряде. Как уточнила Рэйчел, платье раскупили за 12 часов, а эта модель стала самой популярной за историю бренда.
Эксперты уверены: Шарлотта будет стараться подражать известной матери, которую считают иконой стиля. Консультанты в области моды даже ввели такое понятие как «Эффект Кейт». Этим термином они назвали большой спрос на наряды, в которых появляется Миддлтон.
Специалисты не исключают, что по мере взросления дочери герцогов Кембриджских появится «Эффект Шарлотты», и подростки захотят носить одежду «из гардероба» принцессы. «Я не сомневаюсь, что принцесса станет такой же иконой стиля, как и ее мать. С нетерпением жду, когда стиль Шарлотты будет развиваться по мере того, как она продолжает расти и взрослеть», - подчеркнул один из дизайнеров Hello!.
Фото: Instagram/@theroyalfamily, picture-alliance.com
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