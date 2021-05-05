Цифра дня: Иван Краско решил жениться в 5-й раз - на молодой и обеспеченной даме

Не так давно гремели страсти вокруг личной жизни известного актера Ивана Краско. После развода с юной избранницей мужчина решил: он больше не станет жениться. Однако позже, похоже, передумал - новая избранница окружила пожилого актера такой любовью и заботой, что он растаял.

«Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него», - цитирует «Собеседник» слова некой Натальи Смыковой.

Наталья была поклонницей Ивана Ивановича, приходила на спектакли с его участием. Там - в театре - они и познакомились. Известно, что претендентка на сердце и фамилию Краско - дама обеспеченная и готова забрать будущего мужа к себе домой.

«Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь», – заверила прессу она.