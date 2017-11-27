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28-летняя Наталья Краско начала новую жизнь после развода с 88-летним мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Краско

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Актриса рассказала журналистам, через что ей пришлось пройти после скандального развода.

Несколько месяцев назад 88-летний Иван Краско развелся с 28-летней супругой Натальей. Несмотря на сложности в браке, пара рассталась мирно. В эфире шоу «Пусть говорят» Иван Иванович заявил, что не выгонит бывшую супругу из квартиры, где они проживают: «Никто ее не гонит, пока она не устроит свою судьбу. Я сам живу на птичьих правах на жилплощади своих детей, пока они дают такую возможность. И Наташу я никуда не выгоню».

В недавнем интервью порталу StarHit Наталья Краско призналась, что переехала в новое жилье: «Я сняла небольшие комнаты в центре города. Когда мы расстались с Иваном Ивановичем, то какое-то время еще планировали жить вместе, пока я не найду себе жилье. Он сразу сказал, что хочет поскорее переехать к детям. Мы догадывались, что его переезд обернется большими проблемами для меня. Хотя и сама не думала долго оставаться, но чтобы сразу меня начали «выселять» — такого я не ожидала».

Несмотря на разногласия, Наталья сохраняет теплые отношения с Иваном Ивановичем — бывшие супруги вместе играют в новом спектакле. Актриса отмечает, что рада за экс-супруга: «Да и с чего нам ругаться? Он быстро переехал жить к Наталье Николаевне. Я сама говорила, что была бы рада, если бы он ушел жить к ней. Я поняла, что наши отношения себя исчерпали, а оставлять его одного не хотелось. Рада, что так сложилось».

Напомним, Иван и Наталья Краско были женаты три года. Нежелание актрисы родить супругу ребенка стало причиной разрыва пары.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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