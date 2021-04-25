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Цифра дня: Анна Калашникова должна банку 16 миллионов рублей

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Анна Калашникова

Фото: @annakalash/Instagram

Звезда взяла ипотеку на 40 миллионов рублей, 16 из которых не погасила до сих пор.

Знаменитость призналась, что очень боится наступления нового карантина. «Я каждый день молюсь, чтобы этого не произошло, – говорит Анна. – По артистам пандемия ударила сильнее всего. У нас прекратились гастроли и концерты. Во время пандемии можно было зарабатывать только благодаря съемкам. И то совсем немного. При этом никто не хочет понимать, какие у звезд расходы. У меня, например, ипотека 16 миллионов. Несколько лет назад я взяла квартиру в центре Москвы. Она стоила 40 миллионов рублей. Больше половины я выплатила, а как платить оставшуюся часть, если нет работы? Очень боюсь остаться без дохода», — рассказала она журналистам издания Собеседник.

Калашникова также сообщила, что выплаты по ипотеке она совершает сама. К своему нынешнему возлюбленному Ивану она за помощью не обращается. «Ваня, безусловно, мне помогает, – продолжает Анна. – Однако я не могу полностью свалить на него все свои финансовые обязательства. Кроме того, эта квартира покупалась еще до наших отношений. И не столько для меня, сколько для моего сына Данечки. Соответственно и деньги на оплату ежемесячно я собираю самостоятельно. Именно туда и уходят все мои гонорары со съемок и гастролей. Конечно, в случае чего Ваня мне поможет. Но так же не может продолжаться вечно?», — подытожила она.

Фото: @annakalash/Instagram

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