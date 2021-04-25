Цифра дня: Анна Калашникова должна банку 16 миллионов рублей

Знаменитость призналась, что очень боится наступления нового карантина. «Я каждый день молюсь, чтобы этого не произошло, – говорит Анна. – По артистам пандемия ударила сильнее всего. У нас прекратились гастроли и концерты. Во время пандемии можно было зарабатывать только благодаря съемкам. И то совсем немного. При этом никто не хочет понимать, какие у звезд расходы. У меня, например, ипотека 16 миллионов. Несколько лет назад я взяла квартиру в центре Москвы. Она стоила 40 миллионов рублей. Больше половины я выплатила, а как платить оставшуюся часть, если нет работы? Очень боюсь остаться без дохода», — рассказала она журналистам издания Собеседник.

Калашникова также сообщила, что выплаты по ипотеке она совершает сама. К своему нынешнему возлюбленному Ивану она за помощью не обращается. «Ваня, безусловно, мне помогает, – продолжает Анна. – Однако я не могу полностью свалить на него все свои финансовые обязательства. Кроме того, эта квартира покупалась еще до наших отношений. И не столько для меня, сколько для моего сына Данечки. Соответственно и деньги на оплату ежемесячно я собираю самостоятельно. Именно туда и уходят все мои гонорары со съемок и гастролей. Конечно, в случае чего Ваня мне поможет. Но так же не может продолжаться вечно?», — подытожила она.