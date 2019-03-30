34-летняя Анна Калашникова выходит замуж за таинственного избранника

В последнее время Анна Калашникова все чаще публикует в своем микроблоге фото с роскошными букетами цветов и дорогими украшениями. Поклонники заподозрили, что у молодой мамы новый роман. Оказалось, это действительно так, и более того — Анна уже собралась замуж за этого мужчину.

«Мы подошли к этому решению осознанно. Но предложение для меня было неожиданным и очень приятным сюрпризом. Этому человеку я готова доверить свою жизнь, — призналась Анна в интервью журналу Too Much Magazine. — Мой избранник далек от шоу-бизнеса. И это здорово. Сейчас обсуждаем, где играть свадьбу. Возможно, это будут Мальдивы».