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34-летняя Анна Калашникова выходит замуж за таинственного избранника

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Анна Калашникова

Фото: Instagram
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Модель и певица поделилась матримониальными планами в новом интервью.

В последнее время Анна Калашникова все чаще публикует в своем микроблоге фото с роскошными букетами цветов и дорогими украшениями. Поклонники заподозрили, что у молодой мамы новый роман. Оказалось, это действительно так, и более того — Анна уже собралась замуж за этого мужчину.

«Мы подошли к этому решению осознанно. Но предложение для меня было неожиданным и очень приятным сюрпризом. Этому человеку я готова доверить свою жизнь, — призналась Анна в интервью журналу Too Much Magazine. — Мой избранник далек от шоу-бизнеса. И это здорово. Сейчас обсуждаем, где играть свадьбу. Возможно, это будут Мальдивы».

Больше ничего о своем возлюбленном Калашникова не рассказала. Напомним, модель стала известна всей стране после романа с певцом Прохором Шаляпиным. Одно время она утверждала, что беременна от него, но уже после появления на свет маленького Даниила выяснилось, что у ребенка другой отец. Прохор не простил Анну, и пара рассталась. Сейчас мальчику уже 4 года и мама души в нем не чает. Несмотря на занятость, она старается проводить с ним все свободное время.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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