«Чувствуется рука художника»: Екатерина Стриженова поделилась творчеством внука Пети Петровича

«У бабушки можно ВСЁ!», «Как здорово, что Вы даёте ребёнку быть свободным» , «Вы молодец Катюша, я б такого не вынесла, а как ребеночку интересно!!» , «Ну какой чудный паренёк, как он мне нравится, прелесть», «Тут не только краска для волос, но и макияж», «Вот оно счастливое детство!!! Екатерина, вы супер», — пишут ей поклонники.

Екатерина стала бабушкой в апреле прошлого года, когда ее старшая дочь Анастасия родила сына. Бабушка обожает своего внука, которого назвали Петром в честь избранника Анастасии. Зять тоже пришелся по душе актрисе, которая часто хвалит его в своем блоге.

Также Екатерина постоянно делится моментами из жизни малыша – несколько недель назад она показала, как Петя Петрович учит новое слово.