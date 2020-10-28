«Чувствуется рука художника»: Екатерина Стриженова поделилась творчеством внука Пети Петровича
Фото: www.instagram.com/strizhenovae/?hl=ru
Актриса Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками очаровательным видео со своим маленьким внуком, которого ласково называют Петей Петровичем.
На видеозаписи малыш рисует, и так увлекся творческим процессом, что решил покрасить себе волосы. Добрая бабушка к такому безобразию отнеслась благосклонно, что тоже оценили в комментариях – в конце концов, беспорядок можно убрать, а ребенку весело.
«У бабушки можно ВСЁ!», «Как здорово, что Вы даёте ребёнку быть свободным» , «Вы молодец Катюша, я б такого не вынесла, а как ребеночку интересно!!» , «Ну какой чудный паренёк, как он мне нравится, прелесть», «Тут не только краска для волос, но и макияж», «Вот оно счастливое детство!!! Екатерина, вы супер», — пишут ей поклонники.
Екатерина стала бабушкой в апреле прошлого года, когда ее старшая дочь Анастасия родила сына. Бабушка обожает своего внука, которого назвали Петром в честь избранника Анастасии. Зять тоже пришелся по душе актрисе, которая часто хвалит его в своем блоге.
Также Екатерина постоянно делится моментами из жизни малыша – несколько недель назад она показала, как Петя Петрович учит новое слово.
Фото и видео: Instagram Екатерины Стриженовой
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