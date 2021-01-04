«Чудесные»: Валерия выложила фотографии сына и невестки с новорожденной дочерью

«Как же это здорово, когда пара ждет ребенка вместе, рожает вместе, и с первого мгновения появления на свет малышки молодые родители тоже не расстаются — кормят вместе, вместе укладывают ребеночка спать. Я очень счастлива видеть такую большую любовь друг к другу и теперь уже и к малышке, навсегда их объединившей. Это так трогательно! До слез», — подписала пост певица.

Поклонники поспешили поздравить исполнительницу. «Главное, чтобы свекровь "не мешала"», — пошутили подписчики. «Самые искренние поздравления», — написали в комментариях. «Поздравляю вашу семью! Пусть это будет первая девочка из многих малышей», — написали поклонники. «Чудесные. Поздравляю, это так трогательно», — поделились впечатлениями фанаты.

Напомним, супруги выбрали для малышки необычное и красивое имя Селин. Лиана рассказала пользователям Сети, почему их выбор пал именно на него. Спустя сутки невестка Валерии рассказала о сложностях, которые возникли во время родов. Оказалось, что «у малышки была тахикардия на КТТ, что является одним из показаний к КС».