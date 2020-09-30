Маленькой дочке Пелагеи прочат блестящую карьеру певицы
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/?hl=ru
В Instagram Пелагеи появилось трогательное видео с дочерью певицы, Таисией Телегиной. Девочка катается на самокате и поет.
Подписчики певицы отметили сильный не по годам голос девочки и пророчат ей карьеру певицы – не хуже, чем у мамы.
Кроме того, поклонники отмечают жизнелюбие и оптимизм Таси, и признаются, что девочка заряжает их энергией.
Трехлетняя Таисия – дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Сохранить семью у пары не получилось – этой зимой они объявили о разводе.
И, несмотря на то, что супруги решили сохранить дружеские отношения ради девочки, и даже вместе отметили ее день рождения в конце января, позже у них начались разногласия.
Так, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, поступившая от адвоката Ивана Телегина, что Пелагея не дает хоккеисту видеться с Таисией, а договориться по-доброму не получается. Комментариев от певицы не поступало.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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