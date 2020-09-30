Маленькой дочке Пелагеи прочат блестящую карьеру певицы

В Instagram Пелагеи появилось трогательное видео с дочерью певицы, Таисией Телегиной. Девочка катается на самокате и поет.

Подписчики певицы отметили сильный не по годам голос девочки и пророчат ей карьеру певицы – не хуже, чем у мамы.

Кроме того, поклонники отмечают жизнелюбие и оптимизм Таси, и признаются, что девочка заряжает их энергией.

Трехлетняя Таисия – дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Сохранить семью у пары не получилось – этой зимой они объявили о разводе.