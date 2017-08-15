Даже накануне 50-летия можно быть гибким и стройным, доказывают некоторые из них

Можете ли вы взять и встать в «уштрасану» (ее еще называют «позой верблюда»)? В своих силах мы не уверены, а вот 49-летняя певица Валерия справляется с этим легко! Сегодня артистка показала, как занимается спортом. «Йога на свежем воздухе. Кайф вечный», — поделилась счастьем она.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Авг 15 2017 в 7:57 PDT

Ее примером ежедневно вдохновляется ее супруг, 48-летний продюсер Иосиф Пригожин — и устраивается позаниматься рядом. «Подтягушечки дневные. Спорт и диета единственный способ быть здоровым и оставаться в форме. Трудно у меня получается, но я стараюсь, Валерия не дает расслабиться», — гордится он.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Авг 15 2017 в 7:57 PDT

Не отстает и их «коллега по цеху», 31-летняя певица Наталья Ионова. «Для меня отдых - это возможность как можно больше заниматься любимой йогой, намасте», — заявила она сегодня утром.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Авг 15 2017 в 5:21 PDT

А 41-летняя Тина Канделаки уже отработала свое в зале и гордится своей идеальной формой, позируя на борту белоснежной яхты. «Фото в купальниках, — бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженное. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть!? Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь... не пью, даже на отдыхе», — жалуется она.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 15 2017 в 5:51 PDT

Ну и как же без Натальи Штурм? Звезда показала сегодня, как она работает над телом, которое не стыдно показать даже обнаженным, даже когда тебе немного «за 50».

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 15 2017 в 8:31 PDT