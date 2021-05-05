«Читаю, готовлю, сплю»: звезда «нулевых» Задорожная похвасталась удачным браком и жизнью у океана

С симпатичным мужчиной, который впоследствии стал ее мужем, Настя познакомилась в самолете. За два часа полета он расположил ее к себе настолько, что в аэропорту после прилета она доверила ему все вещи, включая паспорт.

«Я сама предложила номер телефона, что вообще мне несвойственно. Ну а когда мы прощались (я транзитом улетала дальше, а Владимир оставался в Минске), меня неожиданно обняли. Как я после этого оказалась в самолете, уже смутно помню, но сообщения от этого парня я ждала как манны небесной», - призналась звезда.

Отношения на расстоянии переросли в реальные после того, как мужчина специально купил билет на рейс, чтобы просто проводить будущую невесту до трапа самолета. Спустя несколько месяцев Владимир предложил Насте свадьбу мечты и «романтичную старость», и она сразу согласилась.

Своим примером Настя доказала: для любви и счастливого замужества возраст не имеет никакого значения, а ради удачного замужества вполне можно отложить все дела и рискнуть. «Женщина, которая мечтает выйти за принца, за принца и выходит! Меган Маркл — живой пример. И тут дело вовсе не в цифрах в паспорте, а в поставленных целях», - сообщила она, отметив, что с ее графиком работы вряд ли смогла бы позволить себе счастливую семейную жизнь, выйдя замуж до того, как ей исполнилось 30.