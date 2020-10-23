«Черная пантера»: Алена Водонаева демонстрирует шикарную фигуру в роскошном образе в коже

Актриса и модель Алена Водонаева продолжает экспериментировать с эффектными образами. По примеру некоторых своих коллег, например, Насти Решетовой, она тоже облачилась в кожу.

Девушка примерила обтягивающие кожаные брюки и продемонстрировала стройные, подтянутые ножки и тонкую талию. По всем законам стиля, обтягивающий низ Водонаева дополнила объемным верхом и примерила широкую кожаную косуху в стиле оверсайз.

Чувство юмора ей тоже не чуждо — вместе с кожаным аутфитом девушка надела черную футболку с ироничной надписью «Власть».