«Черная пантера»: Алена Водонаева демонстрирует шикарную фигуру в роскошном образе в коже
Фото: www.instagram.com/alenavodonaeva/?hl=ru
Актриса и модель Алена Водонаева продолжает экспериментировать с эффектными образами. По примеру некоторых своих коллег, например, Насти Решетовой, она тоже облачилась в кожу.
Девушка примерила обтягивающие кожаные брюки и продемонстрировала стройные, подтянутые ножки и тонкую талию. По всем законам стиля, обтягивающий низ Водонаева дополнила объемным верхом и примерила широкую кожаную косуху в стиле оверсайз.
Чувство юмора ей тоже не чуждо — вместе с кожаным аутфитом девушка надела черную футболку с ироничной надписью «Власть».
Стиль Алены пришелся по вкусу ее поклонникам:
«Какая же сексуальная женщина и фигура огонь», «Вааау, черная пантера», «Ален, тебе очень идёт облегающие вещи! Фигуру не скрывай-наоборот подчеркивай !в расклешенных брюках и широких блузах ничего не видно», «Эта фигура...... Произведение искусства!», «Неприлично красивая женщина. В 38 выглядит лучше чем в 20.смотрю и восхищаюсь».
В последнее время Водонаева отошла от образа длинноволосой красотки, в котором ее привыкли видеть, и носит эффектное каре, которое, по ее собственному мнению, намного более уместное в ее возрасте.
Тем не менее, иногда модель все же скучает по длинным волосам — не так давно Алена опубликовала архивное видео, на котором ее волосы еще не подстрижены.
Фото и видео: Instagram Алены Водонаевой
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